Scandic overtar fem hoteller i Norge – Grand Hotel blir signaturhotell

Scandic Hotels, Nordens ledende hotellkjede, har inngått en avtale med eiendomsselskapene Pandox og Eiendomsspar, om å overta driften av fem hoteller i Norge, to i Sverige og ett i Danmark. Grand Hotel er ett av hotellene, og blir i løpet av 2017 et signaturhotell i Scandics regi, skriver kjeden i en pressemelding.

– Scandic har utviklet seg sterkt i Norge de siste årene, og vi har lykkes svært godt med integrering av Rica. Siden har vi også fått inn flere nye hoteller, og startet utviklingen av vårt første signaturhotell i Norge, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge.

– Nå tar vi igjen flere steg på det norske markedet, og tar over driften av ytterligere fem hoteller, som vil forsterke vår posisjon. Ikke minst gjelder dette Grand Hotel, som går inn i vår portefølje som et fantastisk signaturhotell, og et nyoppusset Lillehammer Hotel, som er blitt et av de flotteste hotellene utenfor Oslo, fortsetter han.

I tillegg til Grand Hotel, vil Scandic ta over driften av Lillehammer Hotel, Meetingpoint Hafjell, Thon Hotel Fagernes og Thon Hotel Sørlandet. I Stockholm får Scandic to nye hoteller, Best Western Plus Hotel Prince Philip og The Hub Hotel, og i København; First Hotel Copenhagen. Alle hotellene har en sterk posisjon innenfor bedrifts- eller fritidssegmentet på sine markeder.

– Dette er resultatet av et langt og godt samarbeid, sier Helge Krogsbøl, Vice President Operations Scandinavia i Pandox, og fortsetter:

– Scandic opererer en rekke av våre eiendommer, og har vist at de har en god driftsmodell, som passer oss bra.

Grand Hotel by Scandic

Grand Hotel, med røtter tilbake til sent på 1800-tallet, har de siste 18 månedene gjennomgått en omfattende renovering, og blir Scandics sjette signaturhotell i Norden. Scandics signaturhotell preges av en unik karakter, design og konsept, noe som innebærer at Grand Hotel får beholde sin egenart. Haymarket by Scandic og Grand Central by Scandic i Stockholm er to signaturhoteller, som ble lansert og åpnet med stor suksess i 2016.

– Grand har en helt spesiell plass i hjertet mitt, sier Christian Ringnes, administrerende direktør i Eiendomsspar. Hotellet krever mye kjærlighet, og det er av stor betydning hvordan det drives. Etter å ha sett hva Scandic har fått til med blant annet Haymarket i Stockholm, er jeg helt trygg på at Grand Hotel kommer til å forbli den institusjonen det er, sier Ringnes.

Forsterker samarbeid med Pandox

Med avtalen styrker Scandic sin posisjon på det nordiske markedet, og får ytterligere 1708 rom, hvorav 1136 i Norge, 357 i Stockholm og 215 i København. Pandox står i dag for driften av samtlige åtte hoteller, og eier syv. Det åttende hotellet, Grand Hotel, eies av Eiendomsspar.

Overtagelsen skjer uten vederlag, og partene inngår omsetningsbaserte leieavtaler for alle hotellene. De nye hotellene forventes å bidra positivt til Scandic Hotels EBITDA alt fra 2017. Samtlige hoteller er renoverte, og eierne står for mesteparten av de gjenstående investeringene, frem til Scandic overtar driften.

Overtagelsen av hotellene i Norge forutsetter godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter. Det er planlagt at Scandic Hotels overtar driften i etapper i løpet av andre kvartal 2017.

Toppfoto: Den nye lobbyen på Grand Hotel i Oslo. Foto fra Grand Hotel.