Ukens navn: Scenekvelder

Scenekvelder

Karianne Jæger

Atle Halstensen

Astrid Egeland

Andrea Volsdal Skirbekk

Produserer musikaler på Folketeateret i Oslo

Scenekvelder er et privateid norsk sceneproduksjonsfirma, med hovedvekt på å produsere helaftens musikaler. Firmaet og forestillingene mottar ingen offentlig støtte. Scenekvelder ønsker å bidra til kontinuerlig drift og forestillinger på Folketeateret, til glede for publikum i regionen og hele landet. Ambisjonen til selskapet er å skape et tilbud til publikum i Norge, som holder West End/Broadway-kvalitet. Scenekvelder bidrar også til å engasjere svært mange utøvere innenfor scene- og musikalsjangeren.

Q: Hva består deres arbeidshverdag av?

A: Produksjon av musikaler på Folketeateret.

Q: Hva er det beste ved jobben deres?

A: Det beste med jobben er at vi får lov til å lage et produkt som gjør mennesker glade! Vi lager underholdning i West End/Broadway- stil og kvalitet. Vi merker at forventningene til våre forestillinger også øker år for år, etter hvert som vi blir flinkere til å sette opp helaftens musikaler. Anerkjennelse av kvaliteten på innholdet i våre oppsettinger er nok en vesentlig faktor for at vi fra forestilling til forestilling stadig øker i antall publikummere.

Q: Har dere noen dere har sett opp til?

A: Vi ser alltid opp til de store musikalprodusentene på West End i London og Broadway i New York. Vi har ved flere anledninger sagt at vi skal klare å lage versjoner av de mest kjente musikalene i verden, som skal klare å konkurrere med opplevelsen fra London og New York. Det er ambisiøst, både kunstnerisk og økonomisk, men vi er glade for at vi stadig oftere opplever publikumsanmeldelser som sier nettopp at denne opplevelsen på Folketeateret var mer enn på høyde med tilsvarende oppsettinger i utlandet. Slik skal det være!

Q: Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

A: Vår aller viktigste tradisjon er selvfølgelig at vi hver høst spiller en ny og stor musikal på Folketeateret. Samtidig produserer vi hver desember Nordeas julekonsert, Desembertoner, i Oslo Domkirke, som sendes på TV 2. Dette er blitt en hyggelig juletradisjon for mange av Oslos befolkning, inkludert oss selv.

Q: Hva syns du er det beste ved HSMAI?

A: Det beste ved HSMAI er hvordan det knytter bånd på tvers av bransjer og organisasjoner. Vi gleder oss veldig til å være tilstede i Operaen 25. januar, og vise hvilken kunnskap og ressurs Folketeateret og Scenekvelder er i kombinasjon. Kultur og reiseliv defineres ofte som to forskjellige bransjer, men HSMAI har sett viktigheten av samarbeid og kontakter på tvers av disse, og at vi alle sammen har et felles mål om å tilfredsstille og gi et godt tilbud til kundene.

Q: Beskriv en perfekt helg for dere.

A: Vi liker alle selvfølgelig kulturarrangementer, men samtidig er vi også opptatt av å koble fra i en hektisk hverdag. Da tar vi oss en tur på hytta, i skogen eller på fjellet.

Q: Hvis en av dere var Norges statsminister, hva ville dere lagt vekt på?

A: Vi ville så klart forsøke å styrke det vi allerede er flinke på i landet vårt, omsorg, skole, inkludering m.m. Vi ville nok dyttet litt på innvandringsministeren, og tipset henne om at vi kunne tenke oss rausere rammer og løsninger. Dessuten ville vi tatt en prat med kulturministeren, og snakket med henne om at mer samarbeid i kultursektoren ville gitt mer kultur for hver skattekrone.

Q: Hvordan vil noen som kjenner dere beskrive dere?

A: Hardtarbeidende, engasjerte og modige!

Q: Hvor går neste reise privat/arbeid?

A: Det har vi ikke rukket å planlegge ennå … Men det ville ikke forundre noen om det ble til en av de byene i verden som produserer musikalteater i vår skala. Vi er heldige sånn sett, vi kombinerer jobb og interesser, reise og opplevelser med glede!

Q: Har dere noen spesielle hobbyer?

A: Vi er alle hundemennesker. Fordi vi i perioder har lange arbeidsdager, er vi så heldige at våre hunder går godt sammen, og derfor er med oss på jobb hver dag.

Q: Om dere var fanget på en øde øy, hva ville dere ha tatt med dere, om dere fikk velge én ting?

A: Vi må nok si hundene.

Q: Takk, har du ellers noe på hjertet?

A: Vi gleder oss til å knytte nye kontakter på HSMAI Møte- og Eventbørsen, og ikke minst få presentere det vi holder på med! Sees 25. januar!