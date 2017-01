Morten Thorvaldsen hovedoppslag i Romerikes Blad

HSMAIs nære medspiller gjennom mange år, Thon Hotels’ konserndirektør Morten Thorvaldsen, er i dag hovedoppslag i Romerikes Blad, sammen med sin mentor, Olav Thon.

– Vi i HSMAI er svært glad for at denne hedersmannen, som vi lenge har hatt gleden av å samarbeide med, vies så stor plass i dagens RB, sier HSMAI Region Europes administrerende direktør Ingunn Hofseth, som i dag befinner seg på HSMAI Møte- og Eventbørsen i Den norske opera og ballett i Bjørvika.

I avisoppslaget forteller Morten Thorvaldsen, omtalt som «Den ukjente hotellkongen», om hvordan han havnet i bransjen, under Olav Thons beskyttende og forstandige vinger, og steg i gradene, om sykdommen, og kuriositeter, som hvorfor han må bade to ganger om dagen.

Årets Unge Hoteliér og Årets Unge Leder i Reisebransjen, som kåres av HSMAI i kveld, omtales også i artikkelen.

– Vi gleder oss også stort over at Morten er utnevnt til æresmedlem i foreningen Cornell Hotel Society, som er alumni-foreningen for The School of Hotel Administration ved Cornell University, verdens eldste institusjon, med snart 100 år med hotellutdannelse på universitetsnivå, fortsetter Ingunn Hofseth.

Innlemmelsen i CHS Hotelie Community er en form for Hall of Fame for hotell-ledere, hvor vi finner navn som Bill Marriott, styreformann i Marriott Hotels, verdens største hotellkjede, Jonathan Tisch, styreformann i Loews Hotels, som nylig ble kåret til HOTELS Magazines Hotelier of the World, Isadore Sharp, grunnlegger av Four Season Hotels, og, på hjemlige trakter, tidligere leder for Rezidor & Radisson Hotels, Kurt Ritter.

– Morten Thorvaldsen fremstår som vår fremste foregangsmann for videreutdannelse innen hotell- og reiselivsnæringen. Han har vært med på å bidra fra starten, i 2003, av kåringene av HSMAIs aktivitet, Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reiselivet, hvor vinnere som premie har deltatt på General Manager Program (GMP) ved Cornell Hotel School. I tillegg har han sørget for at en direktør fra Thon Hotels årlig har fått anledning til å delta på GMP-studiet, sier Ingunn Hofseth.

Vi har, med journalistens tillatelse, valgt å gjengi RB-intervjuet som en lesbar faksimile her (klikk på bildet for større gjengivelse):

Intervjuet, som er gjengitt i montasjen og faksimilen over, kan også leses i sin helhet hos Romerikes Blad (Abo).

Toppfoto: Morten Thorvaldsen og Olav Thon er hovedoppslag i Romerikes Blad onsdag 25. januar 2017. Montasje: HSMAI.