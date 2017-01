Scandic hedres for satsing på matsvinn og frokost

Scandic Hotels belønnes for sin satsing på matsvinn og frokost. Under HSMAI-prisene i Den Norske Opera onsdag kveld, ble Scandic hedret med seier i kategorien Sosialt ansvar, for sitt arbeid med å kutte matsvinn. Også frokostsatsingen ble belønnet med seier, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

– Seirene er en hyggelig anerkjennelse til alle våre medarbeidere. Prisene viser at gjestene, bransjen og omverdenen setter pris på den jobben vi gjør for å løfte hotellfrokosten, og minke matsvinnet i Norge, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge.

To gull og én hederlig omtale til Scandic

HSMAI-prisutdelingen endte i to gull og én hederlig omtale for Scandic Hotels. I kategorien Sosialt ansvar ble det utdelt gull for Scandics resultatorienterte arbeid med å kutte matsvinn. Det ble i tillegg gull i kategorien Årets PR-aktivitet, for å ha dekket opp til verdens lengste frokostbord, på hele 536,2 meter, og invitert hele Bodøs befolkning til folkefest under fjorårets Arctic Race of Norway. Scandic ble også hedret med hederlig omtale i kategorien Årets merkevarebygger.

– Scandic har, siden 2013, foretatt en formidabel reise, fra en anonym posisjon på det norske hotellmarkedet, til nå å være den hotellkjeden folk flest forbinder med blant annet frokost.Vi har jobbet målrettet og aktivt med merkevaren Scandic i Norge, og jeg er svært stolt over det vi har klart å oppnå, sier en fornøyd markedsdirektør i Scandic, Tine Birkeland.

Går i bresjen for å kutte matsvinn

«Årets vinner scorer spesielt høyt på målrettet innsats og resultatorientert samfunnsansvar som er helintegrert i bedriftens drift. Vinneren viser også god stamina og jager godt samfunnsansvar år etter år», skriver juryen i sin begrunnelse, i kategorien Sosialt ansvar.

Scandic er en av deltagerne i prosjektet «Kutt Matsvinn 2020». Målsetingen med initiativet, er å engasjere aktører fra store og små hoteller, restauranter og kantiner til å kutte matsvinn med 20 prosent. For Scandic Hotels innebærer et 20 prosent kutt at kjeden skal kaste 150 tonn mindre mat. Det er en potensiell besparelse på åtte millioner kroner.

– Allerede i 2011 startet vi med å måle og gjøre tiltak mot matsvinn, som en del av Scandics ambisjon om å finne nye og smartere måter å jobbe med miljø og bærekraft. Prisen fra HSMAI motiverer oss til å fortsette arbeidet med å redusere matsvinn, og være et forbilde i bransjen, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic.

Scandic var den første hotellkjeden i Norge som inngikk et samarbeid med Too Good To Go (TGTG) og Matvett. Til sammen 25 Scandic-hoteller er allerede tilknyttet TGTG eller vil snart kunne selge overskuddsmat fra frokost- og lunsjbuffé til mellom 25 og 50 kroner, gjennom TGTGs mobilapplikasjon. Malting har ambisjoner om at alle norske Scandic-hoteller etter hvert vil ta i bruk TGTG.

Foto: Scandic Hotels på scenen under HSMAI-prisene i Norges opera og ballett 25. januar 2017. Fotograf: Beate Willumsen.