THE THIEF kåret til HSMAI Veiviser

THE THIEF ble kårets til Årets Veiviser 2016 under reiselivsbransjens årlige prisutdeling, HSMAI-prisene i Oslo onsdag kveld. Prisen er den tredje i rekken av høythengende utmerkelser på kort tid, for hotellet på Tjuvholmen, heter det i en pressemelding fra hotellet.

– Jeg må klype meg selv i armen. Å bli kåret til Årets Veiviser av reiselivsbransjen selv, henger utrolig høyt. En fantastisk anerkjennelse av alle på hotellet, og innsatsen de legger ned hver eneste dag, sier hotelldirektør Jarle Moen.

HSMAI-prisene er det norske reiselivets årlige kåring av de beste markedsførerne i bransjen. Vinnere kåres innen en rekke kategorier, og i år gikk prisen for Årets Veiviser til THE THIEF på Tjuvholmen. I sin begrunnelse skriver juryen at THE THIEF tør å tenke annerledes, tar modige valg og har markert seg på et nytt nivå i norsk reiseliv. THE THIEF blir også beskrevet som en veiviser i å bruke PR og sosiale medier for å oppnå oppmerksomhet internasjonalt.

– Siden dag én har THE THIEF vært en rockestjerne i norsk hotellbransje. Og med 70 prosent utenlandske, svært reisevante gjester, er dette helt nødvendig, for å konkurrere med de beste internasjonalt. Forventningene er skyhøye, og derfor er det avgjørende å tørre litt mer enn andre. At vi får denne prisen, beviser at vi har lykkes, sier Petter A. Stordalen, eier av de frittstående hotellene innen Nordic Resorts.

Prisen for Årets Veiviser 2016 kommer som den tredje i rekken av høythengende utmerkelser for THE THIEF de siste månedene. I desember ble de listet på reiselivsmagasinet Condé Nast Travelers Gold List, for andre år på rad, hotellbransjens motstykke til Michelin-guiden, og i januar ble THE THIEF kåret til Årets Hotell av norske reisebyråer på Grand Travel Awards.

– At både nasjonalt og internasjonalt reiseliv følger med på oss, er viktig for hotellet. Når Condé Nast Traveler sier vi er prime mover i bransjen internasjonalt, er det klart vi blir stolte. At vi fortsetter å vinne priser, selv etter fire år i drift, er et signal om at vi har klarer å levere kvalitet over tid for våre gjester, sier Moen.

Foto: The Thiefs hotelldirektør Jarle Moen på scenen under HSMAI-prisene i Norges opera og ballett 25. januar 2017. Fotograf: Beate Willumsen.