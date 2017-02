Nordic Choice Hotels vinner kjempekontrakt ved Københavns Lufthavn

Lang og solid erfaring med flyplasshoteller bidro til at Nordic Choice Hotels vant kontrakten for to hoteller ved Københavns Lufthavn. 1. april blir det nåværende flyplasshotellet omdannet til et high-end Clarion Hotel, og samtidig begynner oppføringen av et nytt Comfort Hotel, med 500 rom og et 3000 m² stort konferansesenter, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

– Københavns Lufthavn har i mange år hatt et behov for oppgradering av hotelltilbudet på terminalen. Vi skal utvikle og løfte det eksisterende terminalhotellet til å bli et førsteklasses Clarion-hotell. I tillegg skal vi bygge og drive et helt nytt hotell, med 500 rom og et konferansesenter på mer enn 3000 m². Det nye hotellet blir et Comfort Hotel, og dermed kommer vi til å drive to hoteller, som henvender seg til hver sin kundegruppe. På den måten sikrer vi både et bedre og bredere hotelltilbud på flyplassen, sier Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels.

Nordic Choice Hotels driver flyplasshoteller ved Stockholm, Oslo, Bergen, Stavanger og sist, Helsinki, noe som gjør selskapet til den hotellkjeden i Norden som har størst erfaring på området. Disse erfaringene kommer nå Københavns Lufthavn til gode. Fra 1. april overtar Nordic Choice Hotels driften av det nåværende flyplasshotellet, og med en investering på nærmere én milliard norske kroner, er dette første skrittet på veien til å ta flyplassens hotelldrift og -kapasitet opp en rekke hakk. Petter Stordalens eiendomsselskap, Strawberry Fields, går inn med en eierandel på 40 prosent av de to hotellene og konferanseanlegget.

Vidt forskjellige tilbud – og krav

Clarion er en av de mest kjente hotellkjedene i både Norge og Sverige, og kjeden er kåret til Sveriges beste hotellkjede syv år på rad. Videre er Clarion Hotel Arlanda Airport kåret til Sveriges beste businesshotell og Europas mest luksuriøse flyplasshotell. Der Clarion er Nordic Choice Hotels’ high-end-kjede, og dermed det foretrukne valget for mange forretningsreisende, er Comfort Hotel et moderne bed & breakfast-konsept, som i høyere grad retter seg mot fritidsreisende.

– Hos Clarion tilbyr vi et hav av muligheter til å skjemme deg selv bort, som med gastronomi i verdensklasse, fra President Obamas yndlingskokk, Marcus Samuelsson. På Comfort Hotel er tilbudene fokusert på å gi gjestene det de virkelig har bruk for, som gratis kaffe og wi-fi, og å unngå alt annet. På den måten gir vi gjestene valgmuligheter. Det finnes ingen standardgjest, og dermed finnes det heller ikke et standardhotell som passer alle, sier Stordalen.

Bruk for mer hotellkapasitet

København Lufthavn er det viktigste trafikknutepunktet i Norden, og flyplassen har ambisjoner om å vokse fra 29 til 40 millioner passasjerer i året. Nordic Choice Hotels skal være med og sikre at hotelltilbudet matcher de øvrige vekstplanene og ambisjonene på flyplassen.

– Vi bygger ut flyplassen markant, for å romme opp til 40 millioner reisende i året. Det handler om å skape mer plass både til fly og passasjerer. Men det er også bruk for hotell- og konferansekapasitet, og derfor er jeg veldig glad for at vi har lykkes med å finne en partner med bred internasjonal erfaring med å utvikle og drive hoteller i verdensklasse, sier Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne.

Konferansesenter en viktig brikke

Utover at Københavns Lufthavn fra 2020 dobler hotellkapasiteten, kan man også se frem til å styrke hovedstadens muligheter til å tiltrekke enda flere internasjonale konferanser.

– København er allerede en internasjonalt ettertraktet konferanseby, og med det nye konferansesenteret kommer vi til å styrke tilbudet enda mer. Og med flyplass, motorvei og jernbane rett uten for døren, strategisk beliggende, sammen med de to hotellene, finner man ikke en sterkere eller mer sentral plassering for en internasjonal konferanse, sier Petter A. Stordalen.

Fakta

Det eksisterende hotellet på Københavns Lufthavn blir renovert og ombygget fra 1.april 2017.

Hotellet omdøpes samtidig til Clarion Hotel Copenhagen Airport.

Clarion Hotel er Nordic Choice Hotels high-end-kjede, fullservice-hoteller av høy, internasjonal standard. I dag består kjeden av 76 hoteller, primært i Norge og Sverige.

Hotellet vil har 382 rom, 21 møtelokaler og konferansefasiliteter til 500 gjester.

Clarion Hotel Copenhagen Airport vil inneha Nordic Choice Hotels high-end restaurantkonsept «Kitchen & Table by Marcus Samuelsson».

Det nye Comfort Hotel med 500 rom og tilhørende konferansesenter på 3000 m² skal stå ferdig i 2020.

Comfort Hotel er Nordic Choice Hotels moderne bed & breakfast-konsept, hvor hovedvekten ligger i å gi gjestene det de trenger mest, som gratis kaffe og wi-fi, og unngå alt det som man har mindre bruk for. Nordic Choice Hotels driver i alt 32 Comfort-hoteller i Norden og Baltikum.

Petter Stordalens eiendomsselskap Strawberry Fields, går inn med en eierandel på 40 prosent av de to hotellene og konferanseanlegget.

Foto: Gamle Hilton Copenhagen Airport blir Clarion-hotell. Foto fra Nordic Choice Hotels.