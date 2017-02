Norwegian og Unicef flyr nødhjelp til Mali

I begynnelsen av mars sender Norwegian og Unicef Norge et fullastet fly med skoleutstyr og annen nødhjelp til Mali, for å hjelpe barn som har blitt utsatt for krig og konflikt, skriver flyselskapet i en pressemelding.

– Vi håper alle vil være med og bidra, sier Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos.

For tredje gang sender Norwegian og Unicef et fly fullastet med skolemateriell og annen nødhjelp til deler av verden der krig og konflikt er normalen. I år er det Mali som står for tur, hvor 360.000 barn står uten skolegang, etter mange år med krig.

– I år ønsker vi å gjøre en ekstra innsats for å gi barn i Mali en bedre fremtid. Derfor stiller vi med fly og mannskap, og håper at alle våre kunder og samarbeidspartnere vil hjelpe oss å fylle et fly med skolemateriell og annen nødhjelp, slik at Malis barn en dag skal kunne forsørge seg selv, og bygge opp lokalsamfunnene sine, sier Kjos.

– På grunn av konflikt har disse barna mistet alt. Jeg er utrolig glad for at vår langsiktige partner Norwegian nok en gang vil bidra raust for verdens barn, og vi håper folk vil være med og bidra til å fylle flyet med nødhjelp. Sammen kan vi sørge for at disse barna får et håp og en fremtid, sier Camilla Viken, som er generalsekretær i Unicef Norge.

Enkelt å bidra

Flyet med nødhjelp og skoleutstyr tar av 6. mars. Innen det, skal det samles inn to millioner kroner, slik at Norwegian kan fylle lasterom, hattehyller og seter med skoleutstyr og annen nødhjelp. Selskapet vil fly fra Oslo til København, hvor nødhjelp og skoleutstyr fra Unicefs verdenslager lastes ombord. Deretter settes kursen mot Malis hovedstad, Bamako.

Norwegian vil gjennom en rekke kanaler be sine passasjerer om hjelp til å fylle flyet. Man kan bidra ved å donere et beløp når man bestiller flybillett på norwegian.no, eller ved å sende sms med kodeord FLY til 2040. 200 kroner vil, i regi av Unicef, gå uavkortet til trengende barn i Mali. Det er også mulig å donere et valgfritt beløp via Vipps, ved å legge til #UNICEF Fyll et fly med vippsnummer 88343, overføre penger til kontonummer 1644.04.09400 (merk betalingen «Fyll et fly») eller ved å besøke kampanjesiden, www.unicef.no/fyll-et-fly.

Tidligere år har Unicef og Norwegian samarbeidet om å sende fly med nødhjelp til verdens nest største flyktningleir, Za’atari i Jordan, og til Den sentralafrikanske republikk.

I ti år har Unicef Norge og Norwegian hatt et tett samarbeid, for å hjelpe vanskeligstilte barn verden over. Nå utvides avtalen mellom Unicef og Norwegian til også å omfatte Unicef i Sverige, Danmark og USA. Det innebærer flere kampanjer, og gir enda flere medarbeidere i Norwegian mulighet til å være med og hjelpe.

Foto: Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos i Den sentralafrikanske republikk i 2014. Foto fra Norwegian.