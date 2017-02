First overtar to hoteller i Södertälje

First Hotels fortsetter veksten, i Södertälje, i denne omgangen. Det veletablerte hotellet First Hotel Vindeus blir en del av hotellkjeden fra 1. mars, mens nybygde First Hotel Almnäs Park tilslutter seg kjeden når de åpner i løpet av våren, skriver hotellkjeden i en pressemelsing.

Stor-Stockholm vokser, og det merker hovedstadens tilstøtende byer. Et av områdene som gjennomgår betydelig utvikling i disse dager, er Almnäs i Södertälje, eller «Stockholm Syd Almnäs», som området nå blir kjent som.

– Det skapes mange arbeidsplasser her, og etterspørselen etter overnatting og møtefasiliteter øker, sier Mouris Eliya, styreleder i Profossen, som eier First Hotel Vindeus og First Hotel Almnäs Park.

Målet er at First Hotel Almnäs Park, som er under bygging, skal bli et naturlig samlingspunkt for Stockholm Syd Almnäs. Det blir ferdigstilt i løpet av våren. First Hotel Vindeus ligger kun minutter unna, men også bare noen minutter fra sentrum av Södertälje.

– Beliggenheten til begge hotellene er glimrende, både for ferie- og forretningsreisende, sier Daniel Atteroth, direktør for forretningsutvikling i First Hotels.

Attraktive hoteller

Stockholm Syd-prosjektet mangler definitivt ikke ambisjoner, og målet er at det 1000 hektar store området skal bli et av Skandinavias største industriområder, med særlig satsing på logistikk. God infrastruktur sikrer lett fremkommelighet: Svealandsbanan passerer området, mens europaveiene E4 og E20 ligger i direkte tilknytning til Almnäs.

– Det var flere aktører på banen da vi bestemte oss for at hotellene skulle bli en del av en større hotellkjede. Valget endte til slutt på First Hotels, blant annet på grunn av deres veletablerte varemerke, store kundemasse og solide distribusjons- og salgskanaler, sier Mouris Eliya.

Daniel Atteroth er glad for at han nå kan tilby First-kunder ledende alternativer, også i Södertälje.

– I lengre tid har vi jobbet for å finne en god partner i Södertälje. Det fant vi i Mouris Eliya og Profossen. Både byen og hotellmarkedet er i en spennende utvikling, og jeg er sikker på at dette samarbeidet vil bli fruktbart for begge parter, sier han.

Alle piler i riktig retning

Befolkningsutviklingen i Södertälje har vært positiv i en årrekke, og tall fra 2016 viser at mer enn 94.000 mennesker bor i kommunen. Stockholm er kun 40 minutter unna med bil, buss eller tog, og det forventes videre befolkningsvekst de kommende årene.

– Der er liten tvil om at dette er et av de mest spennende områdene i Stor-Stockholms-regionen. Timingen for åpningen av First Hotel Almnäs Park er nær sagt perfekt, og det er stadig viktigere for de store hotellkjedene å være representert i Södertälje, mener Atteroth.

Fakta om First Hotels

First Hotels ble etablert i 1993, og er, med sine mer enn 60 hoteller, en av Skandinavias ledende hotellkjeder. I porteføljen er anerkjente hoteller, som First Hotel Reisen i Stockholm, First Hotel G i Göteborg, First Hotel Grims Grenka i Oslo, og First Hotel Mayfair i København. I tillegg har kjeden 32 hoteller i Spania, gjennom samarbeidet med Petit Palace.

Foto: First Hotel Almnäs Park, som åpner i Södertälje våren 2017. Foto fra First Hotels.