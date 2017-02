Bergen-registrerte cruiseskip med norsk flagg i verdenstoppen

Viking Ocean Cruises, med sine skip «Viking Star» og «Viking Sea», fikk i forrige uke et dryss med utmerkelser fra verdens fremste cruisenettsted, Cruise Critic, skriver rederiet i en pressemelding.

Viking Ocean Cruises vant i ti kategorier, inkludert Beste totalopplevelse og Best for førstegangsreisende, under den årlige Cruise Critic Cruisers’ Choice Awards. De to 930-passasjerers søsterskipene «Viking Star» og «Viking Sea» tok de to øverste plassene i nesten alle kategoriene de var nominert i.

«Viking Sea» fikk førsteplass i følgende kategorier i sitt første seilingsår: Beste totalopplevelse, beste underholdning, best for trening og avslapning, beste fellesarealer, best service og beste landutflukter. «Viking Star» fikk førsteplass i kategoriene beste matopplevelser og best valuta for pengene, samt – for andre år på rad – for beste lugarer og best for førstegangsreisende.

Ikke overraskende var Best for familier den eneste kategorien hvor Viking-skipene ikke tok en av de to øverste plassene, da cruiserederiet sikter seg inn mot voksne og erfarne turister, og ikke tilbyr lugarer eller aktiviteter tilpasset barn.

Cruise Critic er verdens ledende nettsted for cruisevurderinger, og samtidig et stort nettsamfunn. Cruisers’ Choice Awards kårer de beste cruiseskipene i verden, basert utelukkende på tusenvis av vurderinger gjort av cruisepassasjerer for reiser som er gjennomført i 2016, og publisert hos Cruise Critic samme år.

– Det er en ære for våre første to havgående skip å bli kåret til de beste cruiseskipene av Cruise Critic-samfunnet. Resultatet er også i tråd med våre interne målinger, der 99,8 prosent av våre gjester rangerer sin Viking-opplevelse som over eller langt over forventningene, sier styreleder Torstein Hagen.

Hagen er stolt over utmerkelsene, ser frem til å ta i bruk flere Viking-skip, og er glad for å seile med norsk flagg.

– På tross av alt oppstyret rundt dåpen av «Viking Star», har vi fortsatt å registrere skipene under NIS, selv om det koster oss litt mer. «Viking Sky», som nettopp er levert, vil bli døpt i Tromsø 22. juni. Jeg håper på en like entusiastisk mottagelse fra tromsøværingene som vi fikk fra bergensere 17. mai 2015, fortsetter Hagen.

Vikings fjerde skip, «Viking Sun», blir levert i november, og vil bruke jomfrusesongen sin på rederiets første jorden rundt-cruise. I 2018 blir «Viking Spirit» en del av Viking-flåten, før et sjette, foreløpig navnløst, skip blir levert i 2019. Med seks skip i flåten, vil Viking Ocean Cruises være det største småskip-cruiserederiet på verdenshavene.

«Viking Star» og «Viking Sea» har 465 lugarer hver. Alle Veranda-lugarene, på rundt 25 m², har egen veranda, king size-seng, interaktive flatskjerm-TV-er og store bad med varmekabler og dusj. Hvert skip har også 22 Explorer-suiter, som varierer i størrelse fra 75-100 m², med større verandaer og nydelig utsikt.

Viking-skipene har to svømmebasseng, et hovedbasseng, der taket kan tas bort for å slippe inn sol eller gi utsikt til stjernene, og et evighetsbasseng i akterenden. Skipenes spa er skandinaviske i stilen, med blant annet basseng, sauna og snøhule.

Gjestene kan velge mellom en rekke spisetilbud, fra Mamsen, med sine norske vafler og husmannskost, via italienske favoritter hos Manfredi’s, til fine dining i The Restaurant. I tillegg kommer World Café, med internasjonale retter og lokale spesialiteter, The Chef’s Table, som tilbyr smaksmeny med vinpakke, The Kitchen Table, som tilbyr regionale retter, Pool Grill, som serverer gourmetburgere, og Wintergarden, som serverer ettermiddagste og scones – blant annet.

I stedet for kasinoer og vannsklier, satser Viking på sitt eget Viking’s Culture Curriculum, som tilbyr forelesninger i verdensklasse, om historie og kunst, smaking av årgangsviner fra landene skipene besøker, restaurantmenyer inspirert av lokale tradisjoner, musikk og underholdning presentert av lokale utøvere, kokkeskole med lokale råvarer, og landutflukter som gir god innsikt i havnenes kultur og historie.

Foto: «Viking Sea» i Venezia. Foto fra Viking Ocean Cruises.