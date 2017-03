Verdens største hamburgerkjede tester nytt konsept i Norge

McDonald’s tester nytt servicekonsept og selvbetjening i Norge. Den første restauranten med det nye konseptet åpner på Alnabru nå i mars, skriver kjeden i en pressemelding.

– Vi tester nå et nytt servicekonsept i Norge, for å gi kundene en bedre og mer sømløs opplevelse når de besøker en McDonald’s-restaurant. Som et ledd i denne satsingen har vi nå installert digitale bestillingskiosker, som gjør at kunden vil kunne velge om hun vil legge til eller ta vekk noen ingredienser på burgeren når de bestiller. På sikt vil dette også muliggjøre flere produkter på menyen. Når kundene bestiller, vil hun få en kvittering med et bestillingsnummer. Når maten er klar, kan denne enkelt hentes fra utleveringspunktet i restauranten, sier Erik Lødding, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i McDonald’s Norge.

Testingen av det nye konseptet innebærer også betydelige operasjonelle endringer.

– Selv om vi digitaliserer mye i restaurantene, vil behovet for ansatte fortsatt være det samme. Alle ansatte må igjennom grundig opplæring i nye prosedyrer, før vi introduserer konseptet i en restaurant. Vi har derfor satt i gang et omfattende treningsprogram. Som en av Norges største arbeidsplasser for unge, opplever vi et stort engasjement rundt det nye servicekonseptet, og muligheten de ansatte får til å være med på testingen av dette fremtidsrettede konseptet, fortsetter Lødding.

Virtuelle spill og mobilladere ved bordene

– McDonald’s skal være et pusterom i en hektsik hverdag, og stedet du ønsker å besøke for å kose deg. Vi har derfor valgt å installere virtuelle spill og mobilladere for både Apple og Android-telefoner ved restauranten som nå åpner på Alnabru. Det betyr at du kan velge mellom ti forskjellige spill, som du kan kose deg med, sammen med famile og venner, sier Lødding.

McDonald’s vil i løpet av de neste månedene også teste konseptet ved Gardermoen og på Majorstua, i tillegg til Alnabru.

Foto: Den automatiserte McDonald’s-restauranten som åpner på Alnabru i mars 2017. Foto fra McDonald’s Norge.