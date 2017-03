Norwegian lanserer to nye USA-ruter fra Bergen

Norwegians internasjonale vekst fortsetter, med lansering av to nye USA-ruter mellom Bergen og USAs østkyst. Rutene skal betjenes av den nye flytypen Boeing 737 MAX, som har et betydelig lavere miljøutslipp enn sammenlignbare flytyper, forteller selskapet i en pressemelding.

Rutene skal gå mellom Bergen og de to amerikanske flyplassene Stewart, nord for New York, og Providence, i nærheten av Boston. Rutene skal betjenes av Norwegians splitter nye Boeing 737 MAX. Bergen er foreløpig den eneste skandinaviske byen som får ruter med den nye, mer miljøvennlige flytypen, som gjør det mulig å fly enda billigere mellom kontinentene. Selskapet tilbyr nå 50 ruter mellom Europa og USA.

– Vi er opptatt av å gi vestlendingene et godt rutetilbud, og er derfor godt fornøyd med å lansere to nye USA-ruter fra Bergen. Våre nye direkteruter vil bidra til at tusenvis av nordmenn og amerikanere kan fly billig og komfortabelt mellom USA og Vestlandet. Både New York og Boston er populære reisemål, og blir nå tilgjengelig for både korte helgeturer og lengre reiser. I og med at byene ligger så pass nær hverandre, kan man enkelt kombinere de to, ved å fly til Boston og returnere fra New York. Jo flere turister som besøker Vestlandet og Norge, jo større blir verdiskapingen og sysselsettingen lokalt. Det er takket være lokale myndigheter i USA at disse rutene nå er blitt en realitet, sier kommersiell direktør i Norwegian, Thomas Ramdahl.

– Bergen lufthavn Flesland ønsker de nye rutene velkommen, og er stolt over å være første lufthavn i Skandinavia med flyruter betjent av Boeing 737 MAX. Norwegians nye ruter gjør reisen enklere, også for amerikanere. For mange turister er Bergen det første møtet med Norge, og inngangsporten til de ikoniske fjordene. Avinor bygger nå en ny flyterminal, som står ferdig 17. august. De to nye rutene vil komplettere det øvrige gode rutenettet fra Flesland. Vi er klare for Amerika-feber på Vestlandet, sier Aslak Sverdrup, lufthavndirektør ved Bergen lufthavn Flesland.

Bergen (BGO) – New York (SWF)

Norwegian vil fly to ganger i uka mellom Bergen og Stewart, nord for New York City, i sommersesongen, med ruteåpning 3.juli. Stewart International (SWF) ligger i staten New York, 90 minutter unna New York City. Busser mellom flyplassen og New York City vil settes opp for å korrespondere med Norwegians flyvninger.

Bergen (BGO) – Boston (PVD)

Norwegian vil fly to ganger i uka mellom Bergen og Providence, i nærheten av Boston, i sommersesongen, med ruteåpning 2.juli. Providence, Rhode Island (PVD), ligger i New England, 90 minutter fra Boston. Det går tog og buss mellom flyplassen og Boston sentrum.

Introduksjonspris er kr 699,- én vei, og billettene ble lagt ut for salg i dag (tirsdag 7. mars).

Norwegian i Bergen

Norwegian tilbyr 23 direkteruter fra Bergen, inkludert Stewart og Providence. Selskapet har mannskapsbase på flyplassen, med totalt 135 ansatte, hvorav 45 piloter og 90 kabinansatte.

Norwegians Boeing 737 MAX

Norwegian har en bestilling på over 260 nye fly, blant annet 100 Boeing 737 MAX. Den første 737 MAX-en blir levert på forsommeren. Selskapet er lanseringskunde for denne flytypen i Europa. MAX-en har flere seter og lengre rekkevidde enn sammenlignbare flytyper, noe som muliggjør rimelige interkontinentale ruter mellom mindre flyplasser. Boeing 737 MAX reduserer også drivstofforbruket og CO2-utslippene med ytterligere 14 prosent, sammenlignet med dagens mest moderne og sammenlignbare fly. I tillegg vil flyet ha Boeings nyeste vingetupper (winglets), som fører til mindre luftmotstand, for optimal ytelse, samt mer stillegående motorer.

Se for øvrig:

Foto: Norwegians nye Boeing 737 MAX. Foto fra Norwegian.