ASAP-akkreditering til Frogner House Apartments

«‘ASAP’. På en normal dag ville disse fire store bokstavene gjort deg litt stressa, men denne gangen vil de forsikre deg og gi deg trygghet. ASAP Quality Accreditation Programme er et anerkjent program for å kvalitetssikre Serviced Apartments på et globalt nivå», skriver Frogner House Apartments i en bloggpost, gjengitt på hsmai.no med etablissementets tillatelse.

Vi gjengir resten av bloggposten ordrett, og i sin helhet:

Frogner House Apartments er det første og eneste selskapet i Oslo og Norge som slipper gjennom dette nåløyet og vi er stolte av å være en del av dette programmet. De har 170 medlemmer over hele verden og de fleste befinner seg i Storbritannia og Irland. Det er de markedene vi ser til for inspirasjon for å kunne levere det beste produktet vi kan til våre gjester. Vi føler derfor at dette gjør oss til en del av den populære gjengen.

På slutten av året 2016, fikk vi besøk av en av de profesjonelle kontrollørene fra ASAP. Han bodde over to netter i to forskjellige leiligheter hos oss i Frogner House her i Oslo og i tillegg besøkte han åtte forskjellige leiligheter i et utvalg av våre bygårder. Dette er en del av prosessen for å kunne bli godkjent på kvalitet og sikkerhet i forhold til deres 250 kriterium. Dette skal gi et inntrykk av hvordan det er å være gjest og kvalitetssikre leilighetene på samme tid.

Så nå har vi fått kvalitetsstempelet, men det vil ikke si at vi kan hvile på laurbærene, snarere tvert imot. Godkjenningen varer bare et år av gangen, så vi må levere et topp produkt til enhver tid, for å sikre vår plass blant disse profesjonelle selskapene vi vil sammenligne oss med.