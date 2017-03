Ukens navn: Svein Arild Steen-Mevold

Svein Arild Steen-Mevold

Administrerende direktør

Scandic Norge

I dag feirer Scandic Norge-sjefen sine første 50 år. HSMAI gratulerer deg med dagen, Svein Arild. Vi setter umåtelig stor pris på deg.

Q: Hva består din arbeidshverdag av?

A: Min arbeidsdag er veldig variert, hvor jeg er så heldig at jeg får reise mye i jobben, og ser mye av det flotte landet vårt, og ikke minst Scandic-hoteller, fra Nordkapp til Kristiansand. Når jeg er på kontoret, er det ofte møter og små og store strategiprosesser som står på agendaen, og ellers må jeg ha et våkent øye med hvordan vi tar vare på våre gjester og kunder, gjennom både egne systemer og i sosiale medier, Tripadvisor og så videre. Jeg jobber dessuten mye med nye hotellprosjekter. Akkurat nå jobber vi med mange nye hoteller på vei inn, med blant annet Scandic Flesland, som åpner 3. april, samt signaturhotellene Grand Hotel by Scandic og Hotel Norge by Scandic (åpner i 2018). I tillegg skal fire nye franchisehoteller og fire hoteller som vi overtok driften av fra Pandox, alle rebrandes innen sommeren. Mitt arbeid i Scandics konsernledelse, kalt Executive Committee (EC), tar meg til Stockholm et par ganger i måneden, hvor det er saker for hele selskapet som står i fokus.

Q: Hva er det beste ved jobben din?

A: Det aller beste er når vi leverer gjesteopplevelser i verdensklasse, og det å få være med og utvikle medarbeidere i selskapet. Det er også utrolig artig å få være med på å vinne store anbud, som for eksempel politiet, hvor Scandic ble førstevalg, både på overnatting, kurs og konferanse. Dette er et av de største anbudene i norsk hotellhistorie, på mer enn 110 millioner kroner i året. Noe annet jeg virkelig elsker å være med på, er utvikling av hoteller, fra første tegning til kommersiell suksess – for eksempel Scandic Bystranda i Kristiansand, som gikk fra tegnebrett til markedsleder i byen på to–tre år.

Q: Har du noen du har sett opp til?

A: Som moralsk kompass og drivkraft er det ingen jeg har beundret mer enn min mor, som dessverre gikk bort for noen år siden. Hun var en klok og varm person, med stort hjerte for alle rundt seg. I bransjen har det vært mange, men avtroppende konsernsjef Frank Fiskers, som jeg ikke kjente før vi møttes i Scandic for corka 3 ½ år siden, har vært en fantastisk inspirasjonskilde for meg. Frank er uredd og tydelig, men med driv, og han er en varm person med humor. Jeg kan si det nå som han skal forlate oss, uten at det blir «smisking» for sjefen.

Q: Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

A: Vi feirer seire i business, runde dager hos ansatte, jubileer i Scandic og nye hoteller. Vi feirer også gode resultater, og folk som gjør en ekstra innsats, blant annet har vi, både nasjonalt og i Scandic Group, nominerte i flere kategorier som årets ansatt, årets hotell og så videre. Vi har også en markering når gode kolleger søker nye utfordringer, for å takke for innsatsen i deres tid i Scandic.

Q: Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

A: Jeg kom med første gang mens jeg studerte på Hotellhøyskolen på tidlig 1990-tall. I perioden i Scandic, siden 2011, har aktiviteten økt igjen.

Q: Hva syns du er det beste ved HSMAI?

A: Faglig utvikling innen bransjen står meg nærmest, samt at jeg setter stor pris på at vi har et sted hvor gode prestasjoner verdsettes, gjennom prisutdelinger med uavhengige juryer.

Q: Er det noen aktiviteter eller tiltak du syns HSMAI bør starte opp?

A: Jeg syns HSMAI har utviklet seg i riktig retning de siste årene, og jeg setters stor pris på at dere setter digital utvikling på dagsordenen, med blant annet dyktige foredragsholdere.

Q: Beskriv en perfekt helg for deg.

A: Etter trening på fredag ettermiddag venter en god middag med nær familie, og aller helst er også min eldste datter hjemme fra studier i Amsterdam. Gjerne en vennemiddag på lørdag, hvor jeg har god tid til kokkelering, og hvor gjestene kan bli en stund. Søndag med tur og søndagsmiddag med familien, og hvis jeg i tillegg får sett en god fotballkamp, hvor Manchester United vinner, så nærmer det seg en perfekt helg.

Q: Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

A: Toleranse er viktig for meg. Det gjelder kjønn, legning, etnisitet og politisk ståsted. Ellers er kampen mot ungdomsledighet en av de aller viktigste kampene vi har, og der ville jeg sørget for at det kontinuerlig blir nedlagt en stor innsats, for å få flest mulig unge arbeidssøkere ut i arbeid.

Q: Hvordan vil noen som kjenner deg beskrive deg?

A: Stort sett stabilt og godt humør, med en rask replikk, optimistisk og forhåpentligvis klokere med årene …

Q: Hvor går neste reise, privat og/eller i arbeid?

A: Neste jobbreise blir en dagstur til Stockholm, med EC-møte på agendaen. Stockholm er en by jeg har hatt utallige reiser til, og når jeg ikke er på dagstur, så foretrekker jeg å overnatte på Haymarket by Scandic, som er blitt et fantastisk flott hotell! Neste privatreise går til Stavanger, i en konfirmasjon, og da velger jeg et av våre fantastiske Scandic-hoteller som bosted, og det nærmeste til der jeg skal, er Scandic Stavanger Park, så det blir sannsynligvis der.

Q: Har du noen spesielle hobbyer?

A: Kan vel egentlig ikke si det, men liker å se god film, eller en god serie, som for eksempel House of Cards. I tillegg er jeg mer opptatt av skjønnlitteratur enn faglitteratur. Jeg syns det er mer spennende å lese om mennesker enn fag.

Q: Om du var fanget på en øde øy, hva ville du tatt med deg, om du fikk velge én ting?

A: Om jeg kan velge en person, så blir det enkelt, for da tar jeg med min kone. Om jeg må velge en ting, så ville det vært en satellittelefon, som virket under alle forhold, da jeg liker å ha kontakt med andre.

Q: Takk, har du ellers noe på hjertet?

A: Jeg vil sende en hilsen til alle våre strålende medarbeidere i Scandic! Dere gjør en super jobb, og i Scandic handler det først og fremst om folkene, som hver dag sørger for det lille ekstra, i møte med alle våre gjester og kunder.