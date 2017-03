Nå kommer de kinesiske skituristene

Kinesiske myndigheter har bestemt at 300 millioner kinesere skal involveres i vintersport, i forkant av Vinter-OL i Bejing i 2022. Det har gjort at skiinteressen hos kineserne har vokst voldsomt. Nå som Kina og Norge er blitt venner igjen, åpner det opp for et helt nytt og enormt skimarkedet fra Kina og Taiwan. Nå har de første asiatiske skituristene ankommet Trysil, skriver Destinasjon Trysil i en pressemelding.

26 kinesiske skiturister fra Taiwan er denne uken «testpiloter» i Trysil. De har aldri vært i Norge tidligere, men har stått på ski andre steder, som Japan, New Zealand og Canada.

Trysil er plukket ut av kinesiske og taiwanske turoperatører, som et velegnet sted for asiatiske skiturister.

Lettere for kinesiske turister å komme til Trysil

Lederen for en av de største turoperatørene i Taiwan er selv med på denne turen. Han var i Trysil for ett år tilbake, med NordicWay og Skistar, og valgte Trysil som et egnet sted for dem. Charles Ader Lee er selv en habil skiløper og tidligere aktiv.

– Vi har hatt det helt fantastisk i Trysil så langt. Anlegget her er veldig annerledes enn dem gruppen har kjørt i tidligere. Det ser ikke så stort ut, men når man kommer seg ut på ski, oppdager man at Trysil har noe for alle; fine områder for barn, og løyper som passer alle nivåer, sier han.

Flere kinesere på ski

I forbindelse med at Beijing er vertskap for Vinter-OL i 2022, har kinesiske myndigheter bestemt at 300 millioner kinesere skal involveres i vintersport.

– Skiturisme har kineserne lite kompetanse på, så det åpner opp for norske aktører i Kina. Etter at Norge og Kina er blitt venner igjen, har det åpnet opp for et mye bedre samarbeid, og det vil gjøre det lettere for kinesere å komme til Trysil, sier Turid Backe-Viken, salgs- og markedsansvarlig i Skistar Trysil.

Antall kinesere på ski øker. På 1990-tallet var det færre enn 1000 skikjørere i Kina. I 2022 er det estimert at over ti millioner kinesere kjører på ski.

Et av de viktigste vekstmarkedene

Den typiske kinesiske skigjesten vil være mellom 21 og 49 år, og tilhøre den økende middelklassen og øvre middelklassen.

– Velstanden i Kina øker, og reiselysten er stor. Norge har allerede hatt en rekordstor økning fra det kinesiske markedet på sommerstid. Den kinesiske middelklassen søker en sunnere livstil, og den skandinaviske livsstilen er ettertraktet, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Kina og vinterturisme er en svært positiv kombinasjon for norsk reiseliv. Det er ingen tvil om at vinterreiselivet har størst vekstpotensial i Norge, og det er heller ingen tvil om at Kina representerer et av de viktigste vekstmarkedene for norsk reiseliv i årene som kommer, sier Krohn Devold.

Fakta

NordicWay ble etablert i mai 2016, og skal blant annet jobbe med å tilby pakkereiser for vinterturisme fra Kina og Taiwan. De har inngått et samarbeid med Skistar, for å markedsføre Trysil til kinesere og taiwanesere. NordicWay har to norske og én kinesisk eier. Charles Ader Lee er en av lederne i selskapet, og er selv med på denne turen til Trysil.

Foto: En gruppe med taiwanske skigjester er testpiloter i Trysil denne uken. Foto fra Destinasjon Trysil.