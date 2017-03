Quality Hotel Entry: Den nye inngangsporten til Oslo

Etter et halvt års renovering av rom og fellesarealer, åpner Quality Hotel Entry dørene til en ny «look», ikke bare med et splitter nytt navn, men også med en splitter ny hotelldirektør, heter det i en pressemelding fra Quality Hotel.

Hotellet, som tidligere er kjent som Quality Hotel Mastemyr, er et av de aller første i Quality Hotel-kjeden, siden den åpnet i Norge i 1991. Hotellet fungerte samtidig som tidligere Choice Hotels Scandinavia AS’ hovedkontor, frem til 1996, da Petter A. Stordalen kom inn og selskapet vokste inn i nye, større lokaler.

– Hotellet ligger lett tilgjengelig, med naturskjønne omgivelser i umiddelbar nærhet. Dette er inngangsporten til Oslo og mot Østfold, og navnet, Quality Hotel Entry, spiller direkte opp under det. Med hotellets nye drakt er det et herlig sted å være, og en god arena for gode opplevelser. I takt med alt det nye, skal vi fokusere enda mer på våre fantastiske servicehelter, som gir Quality Hotel Entry den positive energien, som smitter over på gjestene våre, som reiser fra oss med minner så det monner, sier Kyrre Skoge, ny hotelldirektør på Quality Hotel Entry.

Renovasjonsarbeidet startet høsten 2016, og var ferdigstilt nå i februar. Det nye Quality Hotel Entry fremstår igjen som nytt og moderne, med åpne fellesområder, aktivt barområde med shuffleboard, og nytt, friskt lunsjkonsept, med fokus på sesongens råvarer.

Beliggenheten, på grensen til Oslo, gjør Quality Hotel Entry til et naturlig møtepunkt mellom Oslo og Østfold [i Kolbotn, som befinner seg i Akershus, red. anm.], for alt fra små til store konferanser og eventer til familier.

– Quality Hotel Entry er et perfekt utgangspunkt for både forretninger, fornøyelser og spa, med The Well og Tusenfryd like i nærheten. De landlige omgivelsene, med stor hage, flotte tur- og sykkelstier samt kort vei til Hvervenbukta, gjør hotellet til et naturlig valg for barnefamilier, spesielt i sommerhalvåret, og et ideelt samlingspunkt for konferanser, sier Kyrre Skoge, som startet sin karriere i Nordic Choice Hotels på nettopp Quality Hotel Mastemyr, nå Quality Hotel Entry, tilbake i 2005.

Nå gleder han seg til å vende «hjem» til et nyrenovert hotell, med nytt navn og nye konsepter, som skal tas til nye høyder. Siden starten i 2005, har Kyrre blitt en kjent mann innen Nordic Choice Hotels, både i direktørstillinger, salgsroller og sist som Culture Officer i Comfort Hotel, hvor hans hovedfokus var å legge til rette for gode gjesteopplevelser og skape arbeidsglede blant de ansatte.

– Med sine egenskaper innenfor kultur, salg og, ikke minst, smittende engasjement for hotell og måloppnåelse, er det ingen tvil om at Kyrre er rett mann for nye Quality Hotel Entry. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Henrik Ståhl, Director of Operation, Quality Hotel Norge.

Foto: Olav Kyrre Skoge, ny hotelldirektør på Qualkity Hotel Entry. Foto fra Quality Hotel.