Ingunn Weekly: The Service Pledge

Vi er i mål med utviklingen av det europeiske initiativet The Service Pledge! Vi er så glad for det. Våre kolleger og medlemmer i Europa heier på dette, og tilbakemeldingen fra vår europeiske ledersamling i september i fjor, var klar. Dette vil bli et av våre viktigste initiativer.

Siden jeg er norsk, er jeg fornøyd med at vi får mange positive tilbakemeldinger om dette initiativet fra våre medlemmer i Norden også. Vi er opptatt av at vi i bransjen løfter oss videre på kundeservice, slik at vi sikrer oss at de kjøpesterke kundene blir fornøyde, og gjerne blir ambassadører, både for Norge og resten av Norden.

De er godt vant, som kjent. For å få til dette, må servicesatsingen forankres hos eierne, i styrerommene og i toppledelsen. Det er det dette handler om. Nå skal de konsulentene og vi andre i Norden og resten av Europa som jobber med dette, sertifiseres, og dette er et initiativ som gjelder utover hotell- og reiselivsnæringen.

Vi vil blant annet arbeide tett med handelstandens og andre næringers foreninger og organisasjoner. Vi har engasjert Mia Touzin som HSMAI Region Europe Education Adviser. Hun er den som skal sertifisere de aktuelle konsulentene. Mia har solid bakgrunn fra vår bransje internasjonalt, i tillegg til stor internasjonal akademisk bakgrunn, blant annet fra Glion i Sveits, og har vært et veldig godt valg for oss.

Hun er opprinnelig svensk, men er bosatt i London, og kommer sist fra stillingen som Field Leader, Hospitality and Event Management degree programmes ved University of West London. Hun har utviklet en metode og en workshop for oss.

Dette har blant annet resultert i at vi har utarbeidet et eget HSMAI Region Europe Service Pledge, som nå er ute til høring hos lederne i de ulike Advisory Boards i Europa. Så snart vi har fått deres innspill, vil dette bli kommunisert ut til deg og alle våre medlemmer.

Kan ikke si annet enn at vi gleder oss veldig. La oss gjøre hverandre gode!

Neste steg nå er informasjon om hvordan den enkelte konsulent kan bli sertifisert, og informasjonsmøte om dette foregår i Amsterdam 30. mars, i forbindelse med våre mange europeiske aktiviteter der, 29. og 30. mars.

Mer om dette her: hsmairoc.eu/think-tanks/

Her er noe informasjon på engelsk, som sier litt om hvorfor vi gjør dette:

In business today it’s all about the customer experience. Everything is getting more and more transparent and margins for errors are so small. Even if the customers are the most valued assets, there is not so common for companies to have their own service pledge. Most companies have a vision and a set of values. We believe it should be equally important to have a service pledge – what customers can expect from us – and also to communicate that to their customers.

About HSMAI Region Europe:

Vision

The leading meeting place of the industry.

Mission

The Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI) Region Europe is committed to growing business for the hotel, event and travel industry and their partners, and is the industry’s leading advocate for intelligent, sustainable revenue growth on a local, national and European level.

The association provides practical tools, insights, and cutting edge expertise to enable knowledge sharing and enhance professional development as well as fuel sales, inspire marketing, transform businesses digitally and optimise revenue.

Values

Our values show in all we do – from the development of activities to communication with our members and partners.

Engaging

Enabling

Connecting