McDonald’s i Norge får hederspris for inkludering og mangfold

McDonald’s mottok torsdag kveld hederspris for sitt arbeid med integrering og sysselsetting av unge, og ble samtidig kåret til Norges tredje beste arbeidsplass for 2017, heter det i en pressemelding fra kjeden.

– Vi er både stolte og ydmyke over hedersprisen, som vi er tildelt for arbeidet vårt med inkludering og mangfold, og over at vi nok en gang er blitt kåret til en av Norges beste arbeidsplasser. Dette er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid, hvor vi har samarbeidet godt med NAV og andre offentlige organisasjoner, sier Erik Lødding, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i McDonald’s Norge.

I begrunnelsen fra Great Place To Work heter det blant annet at:

[…] ved å ønske velkommen ulike grupper med handikap i arbeidsmarkedet, og å ha en fleksibel holdning til formelle kvalifikasjoner, bidrar McDonald’s til integreringsprosessen i Norge. Medarbeiderne får en første, viktig arbeidserfaring, noen får brynet seg på norsk, andre får en sjanse til å komme tilbake i arbeid etter en trøblete tid. Samtidig kan bedriften dra nytte av ofte solid kompetanse, sterk motivasjon, høy arbeidsmoral og masse stolthet i jobben.

– For oss er det viktig å gi både ungdommer og minoriteter en fair sjanse. Vi tilbyr blant annet språkopplæring, utdanning i IT og matematikk for medarbeidere som har behov for det. Dette får vi, som arbeidsgiver, igjen for, i form av motiverte og dyktige medarbeidere. Ved å jobbe i McDonald’s har man muligheten til å bygge seg en karriere, dersom man står på og har den rette innstillingen, sier Lødding.

McDonald’s ble etablert i Norge i 1983, og har 2500 medarbeidere fra over 80 forskjellige nasjonaliteter. Om lag 50.000 nordmenn har jobbet i McDonald’s siden kjeden etablerte seg i Norge.

Foto: McDonald’s er tildelt hederspris for sitt arbeid med integrering og sysselsetting av unge. Foto fra McDonald’s Norge.