Clarion Hotel The Hub åpner om to år

I desember 2016 stengte Clarion Hotel Royal Christiania dørene, og i 2019 åpner et helt nytt hotell i den ikoniske bygningen. Oslos nye arena skal hete Clarion Hotel The Hub, ifølge en pressemelding fra Clarion Hotel.

– Når Clarion Hotel The Hub åpner i 2019, vil hotellet bli en arena, ikke bare for hele Oslo, men hele Norden. Oslo har lenge trengt et hotell som har kapasitet til å romme store kongresser, og som kan bidra til å sette byen på kartet internasjonalt. Dette blir på alle måter et storhotell midt i byen, utviklet for gjøre «downtown» til et enda mer attraktivt og yrende område, både for Oslos innbyggere og alle tilreisende. Vi skal invitere byen inn, og skape et hotell hvor folk ønsker å være, sier Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels.

Den ikoniske bygningen, like ved Kirkeristen og Oslo sentralstasjon, har vært hotell siden vinter-OL i 1952. Da Clarion Hotel Royal Christiania stengte dørene i desember 2016, startet arbeidene med å pusse opp og bygge ut. Med totalt 810 rom, konferansefasiliteter på over 3000 kvadratmeter, tre restauranter og barer, blir det nok av boltreplass.

– Hundretusenvis av mennesker passerer gjennom nabolaget vårt hver eneste dag, og vi gleder oss til å åpne dørene og invitere inn til vår fantastiske lobby, opp i 13.etasje, og restauranten med utsikt over byen og fjorden, og til å vise Oslo frem til gjestene, og vise gjestene frem til Oslo. Hotellet skal være en møteplass og et samlingssted for hele byen. Rett og slett et godt nabolagshotell, som skal løfte denne delen av Oslo, sier André Schreiner, hotelldirektør ved Clarion Hotel The Hub.

Allerede to år før åpning, opplever Schreiner stor interesse fra kunder som ønsker å booke konferanser og arrangementer på hotellet, og salget er i gang.

– Storsalen, på over 1000 kvadratmeter, blir Norges råeste og mest moderne. Et fantastisk sted å lære, engasjere og underholde. Den nye arenaen skal fylles med konferanser, underholdningsarrangementer, konserter og fest. Her skal man synge, rope, le og lære, sier Schreiner.

Frem til åpning lover hotelldirektøren at Oslo skal bli kjent med Clarion Hotel The Hub.

– Bygningen er jo et landemerke, men Oslo skal også bli godt kjent med hva hotellet er, vil og skal være. Vi begynner med en gang, med lansering av navnet, og gleder oss til å presentere flere nyheter i tiden som kommer. Allerede til påske inviterer vi også til en sniktitt på hvordan de nye rommene kommer til å se ut. Det er bare å glede seg, sier Schreiner.

Foto: Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo – snart Clarion Hotel The Hub. Foto fra Clarion Hotel.