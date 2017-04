I dag åpner Scandic Flesland Airport

Med miljøvennlige løsninger og det siste innen teknologi, åpner i dag Vestlandets største konferanse- og eventhotell. Scandic Flesland Airport setter en helt ny standard for flyplasshoteller, skriver Scandic Hotels i en pressemelding.

– Dette er en stor dag for oss som jobber på hotellet. De siste månedene har vi jobbet på spreng for å gjøre alt klart til å ta imot de første gjestene. Nå ser vi frem til å yte topp service og skape gode opplevelser for gjestene, sier Birte Hevrøy, hotelldirektør på Scandic Flesland Airport.

Satser internasjonalt

Med åpningen av Scandic Flesland Airport får Vestlandet konferansehotellet markedet har etterspurt i lengre tid. Med en møtekapasitet på over 1800 personer, flere fleksible storsaler, 25 møterom og 300 rom, vil det nye Scandic-hotellet kunne romme alt fra store konferanser til eventer, messer og konserter. Hotelldirektøren har store ambisjoner.

– Det er ingen grunn til at ikke Bergen skal konkurrere med de andre nordiske storbyene. Med åpningen av den nye terminalen på Flesland, får vi direkteruter til 70 destinasjoner rundt om i verden. Vi skal satse stort, også mot det internasjonale markedet, sier Hevrøy.

For å klare dette har hun fått på plass et ungt lederteam, med høy kompetanse, driv og tempo. Et perfekt team for å drifte et flyplasshotell bygget for fremtiden. Teksten fortsetter under bildet.

– Vi blir allerede på folkemunne kalt for «gullhotellet», på grunn av vår karakteristiske fasade, men det virkelige gullet befinner seg på innsiden, i form av våre medarbeidere. Her vil for eksempel gjestene møte frokostkokken ansikt til ansikt i frokostrestauranten, og hvor mange andre steder vil du få servert en deilig frokost, med varme og kalde retter, allerede fra kl. 04.00, spør hotelldirektøren.

Det siste innen miljø og teknologi

Hotellbygget har innovative, energibesparende løsninger, og er derfor oppført med energiklasse A. Solfangeranlegget fanger nok energi til å kunne varme opp hele hotellets dagsbehov for tappevann. Energibrønnene skaper nok passiv kjøleytelse til å kjøle ned hele bygget.

– Hotellet oser av god kvalitet og gjennomtenkte valg, både når det gjelder materialvalg, bruk av den nyeste teknologien og miljøvennlige løsninger. Det vil også prege driften av Scandic Flesland Airport. På hotellet vårt kan gjester overnatte, ha møter og konferanser med god samvittighet, sier Hevrøy.

Administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold, er strålende fornøyd med det nye hotellet, som vil styrke hotellkjedens posisjon i bergensregionen ytterligere.

– Jeg vil rette en stor takk til gårdeier, BGO Bygg AS, for tilliten de har vist Scandic, ved å la oss drive dette fantastiske hotellet. Fra dag én har prosessen vært svært god, preget av felles og store ambisjoner. I dag kan vi endelig vise frem resultatet til alle våre gjester, sier han.

Fakta om Scandic Flesland Airport

Ligger 300 meter fra den nye terminalen på Flesland lufthavn som åpner i august.

300 rom, hvorav 30 tilgjengelighetsrom, fire kjøkken, bar, treningssenter og to restauranter; Flight Mode og italienskinspirerte Popolo.

25 møterom med møtekapasitet på opptil 1800 personer.

Den største konferansesalen er på hele 1000 kvm, med kapasitet på 1100 personer.

Hotellet huser ytterligere en storsal på nesten 500 kvm og kapasitet på 600 personer.

4000 kvm garasje i kjeller, egnet også til utstillingsområde.

Uteområde på 700 kvm, hvorav 270 kvm er dekket av et skyvbart tak med lyssetting.

Takterasse på 300 kvm, med utsikt mot rullebane og sjø.

Totalareal: 23.650 kvm.

Oppført etter TEK10, med energiklasse A.

Solfangeranlegg på 60 kvm, som fanger nok energi til å varme opp hele hotellets dagsbehov for tappevann.

To energibrønner på 50×200 meter, som skaper nok passiv kjøleytelse til å kjøle ned hele bygget uten kjølemaskin.

Toppfoto: Scandic Flesland Airports fasade. Foto fra Scandic Hotels.