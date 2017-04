Høye forventninger til påskeferien i Reiselivs-Norge

Sen påske til tross, det er høye forventninger og gode booking-tall i Fjell-Norge. 88 prosent av reiselivsbedriftene tror årets påske blir på nivå med, eller bedre enn, påsken i fjor. Det viser tall fra NHO Reiselivs økonomibarometer for første kvartal 2017. Før påsken i fjor svarte 86 prosent av bedriftene det samme.

På Beitostølen går det mot fulle hus, som betyr rundt 15.000 gjester på hyttene, i leilighetene og på hotellene. Allerede to uker før påske var 85 prosent av kapasiteten til Beitostølen Resort booket.

Brødrene Atle og Bjørnar Hovi, som eier og driver Beitostølen Resort, lover knallfine påskeforhold i alpinbakkene og skiløypene i påska.

– Her oppe i høyfjellet holder snøen seg godt, så vi sier bare velkommen til fjells, folkens. Det blir knallpåske også i år, selv om påska kommer sent og vinteren har vært noe snål med natursnøen i år. Men vi byr på fine forhold i alpinbakkene. Det lønner seg å sjekke hva vi har ledig av hytter, leiligheter og hotellrom, jo før jo heller, for her blir det fulle hus og stor stemning i påska, sier brødrene Hovi.

##– Fylles på hele tiden

SkiStar, som eier skianleggene i Trysil og Hemsedal, melder også om høyt trykk på bookinger i påskeuken.

– Belegget endres og fylles på hele tiden. Det er fortsatt mulig å feire påske i fjellet, selv om muligheten til å velge eksakt den boformen man vil ha, begynner å bli mer begrenset, sier PR-sjef Linda Morell i SkiStar.

Fornøyd med økning

Gaustablikk Høyfjellshotell i Telemark melder om flere påskegjester enn i fjor.

– Vi har en liten økning, sammenlignet med i fjor, som er særdeles tilfredsstillende, ettersom det er sen påske i år. Alpinbakkene og langrennssporene holder god kvalitet ennå, i tillegg tilbyr vi stort påskeprogram med mye moro for alle størrelser. Det er hovedsakelig nordmenn som benytter seg av påsken på Gaustablikk, resten består av danske og svenske gjester, forteller markedsdirektør Kasper Bendtsen-Nielsen ved Gaustablikk Høyfjellshotell.

Forventer å bruke mer penger

En av to nordmenn har tenkt seg på påskeferie i år. 75 prosent skal feriere i Norge, og av disse skal halvparten tilbringe påskeferien på Østlandet. Det viser en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført blant 1097 nordmenn over 18 år, på oppdrag for NHO Reiseliv.

I undersøkelsen kommer det frem at andelen som tror de kommer til å bruke mer penger på årets påskeferie, har økt noe fra 2016.

17 prosent av de påskeferierende svarer at de skal bruke mer penger i år. Før påsken i fjor svarte tolv prosent det samme.

Det er de yngste som tror de kommer til å bruke mer penger på påskeferie i år.

– At det er noe økt optimisme i næringen, og noe større forventninger om økt pengebruk hos de unge, kan tyde på at oljebremsen er over for de fleste, og at noen av bekymringene er lagt bak oss, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold. Teksten fortsetter under bildet.

– Trenger påskeopplevelser både på fjellet og i lavlandet

NHO Reiseliv-sjefen er opptatt av at også de som blir hjemme i påsken, skal ha et godt tilbud.

– At én av to nordmenn fortsatt ikke drar på ferie, understreker også behovet for å ha et godt påsketilbud i byer og lokalsamfunn, med både opplevelser, restaurantbesøk og lokalturer som viktige aktiviteter for lokalbefolkningen. Reiselivet finnes både på fjellet og i lavlandet, og gjestene vil bli godt mottatt til hyggelige opplevelser begge steder, sier Krohn Devold.

Toppfoto: Det går unna i bakkene. Foto fra Skistar Trysil.