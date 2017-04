Fish&Chill – nytt produkt på reiselivsmarkedet

Fiske og champagne? «Ja, klart det», sier champagneelsker Helén Lindqvist, som også har torskerekord på 17,2 kilo. Fra den 18. april kan du booke en opplevelse helt utenom det vanlige, hvor «hardcore» fiske kombineres med «la dolce vita», skriver Vassdalsvik Sea Lodge i en pressemelding.

Helén Lindqvist, fra Vassdalsvik Sea Lodge, og Silje Raymondsdatter, fra Saltstraumen hotell, samarbeider om å oppfylle fiskerens drøm. Samtidig brenner de for å gi fiskerens kjæreste gode opplevelser, fra spa i Saltstraumen til yoga på bryggekanten i Vassdalsvik.

– Vi ønsker gjestene velkommen på en ferie som spisser seg mot fisketuristene, og deres partnere. Vi ønsker at de som blir igjen på land, når fiskeren drar ut på jakt etter storkveita, også skal få et minne for livet hos oss. Derfor har vi satt sammen et helhetlig tilbud, som blant annet inkluderer gode matopplevelser, to overnattinger på det gamle fiskestedet Vassdalsvik, og to overnattinger i Saltstraumen, like ved verdens sterkeste tidevansstrøm – begge fiskeeldoradoer, forteller de to.

– Vi har plukket ut et knippe gode aktiviteter, både med fokus på adrenalinrush, med for eksempel havkajakk i arktisk vann og snorkling i Saltstraumen, og med tanke på avkobling og rekreasjon, med champagnesmaking og kveldsbad i midnattssolen, sier de.

– Et kjent ordtak lyder «dead fish swim with the stream», og det gjør ikke vi! Vi går mot strømmen, og mener det er på tide med et godt og inkluderende produkt, på et allerede stort marked, sier Silje Raymondsdatter.

Foto: Fra spaet på Saltstraumen hotell. Foto fra Saltstraumen hotell.