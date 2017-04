Rekordår for Nordic Choice Hotels

2016 ble et historisk godt år for Nordic Choice Hotels. I tillegg til å levere sitt beste resultat noensinne, gjorde konsernet rent bord under årets Grand Travel Award, og tok hjem prisene for beste hotellselskap i Norge, Sverige og Norden, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

Nordic Choice økte både inntektene og forbedret sitt driftsresultat i 2016. Driftsinntektene økte med 8,9 prosent, og beløp seg til MNOK 9096 i 2016, mot MNOK 8353 i 2015. Omsetning, inkludert franchise-hoteller, beløp seg til MNOK 11.202. Til tross for et år preget av markedsuro, økte hotellkonsernets EBITDA med 22 prosent.

– 2016 ble nok et fantastisk år for Nordic Choice Hotels. Vi leverte vårt beste resultat noensinne, åpnet syv nye hoteller, og vi kan vise til bransjens mest fornøyde gjester. At vi vokser så det knaker, samtidig som responsen fra gjestene fortsetter å peker oppover, er vi utrolig stolte av. Og vi forventer at veksten i EBITDA vil fortsette i inneværende år. I tillegg er det spesielt gledelig å se at både drift- og franshisehotellene leverer godt, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Hvert år måler Norsk Kundebarometer kundetilfredshet og lojalitet til bransjens største aktører. Resultatene for 2016 viser at Nordic Choice Hotels troner øverst på listen over hotellselskapene, med høyest gjestetilfredshet for fjerde året på rad. I tillegg har hotellselskapet høyest lojalitet blant gjestene (78,7). I tillegg ble Nordic Choice Hotels kåret til beste hotellselskap i Norge, Sverige og Norden, av Grand Travel Awards.

Vant viktige kontakter

Ved utgangen av 2016 hadde Nordic Choice Hotels en hotellportefølje bestående av 186 hoteller, med til sammen 32.588 hotellrom i Skandinavia og Baltikum. 2016 markerte også et nytt kapittel i selskapets historie, med åpningen av Clarion Hotel Helsinki og Clarion Hotel Helsinki Airport i Finland.

– Med vår målsetning om en 35 prosents markedsandel i de store byene innen 2020, ble 2016 et strategisk viktig år for Nordic Choice Hotels. Vi vant viktige kontrakter i de skandinaviske hovedstedene, blant annet Clarion Hotel Bjørvika i Oslo, Comfort Hotel Arlanda Airport i Stockholm og hele tre nye hotellprosjekter i København: den gamle centralpostbygningen, samt Clarion Hotel og Comfort Hotel på Københavns Lufthavn. I løpet av 2017 øker Nordic Choice hotellporteføljen med mer enn fem hoteller, forteller Silseth.

Allerede i februar 2017 åpnet Comfort Hotel Flesland i Bergen, og i mars åpnet de to frittstående hotellene At Six og Hobo, samt restauranten TAK på Brunkebergstorg, midt i Stockholm. I tillegg ble Hilton-hotellet på Københavns Lufthavn rebrandet til Clarion Hotel Copenhagen Airport allerede 1. april.

Redusert miljøavtrykk per gjest

For å redusere selskapets miljøavtrykk, setter Nordic Choice ambisiøse miljømål, som samtlige hoteller skal strekke etter hver år. Fra 2015 til 2016 reduserte hotellkonsernet utslipp per gjestedøgn med 12,8 prosent, samtidig som kjemikaliebruken ble redusert med 5,7 prosent. Også vannforbruket på hotellene ble redusert med cirka 7,5 liter pr gjestedøgn, noe som tilsvarer 120.000 badekar. Hotellene serverte cirka 3400 kopper økologisk og Fairtrade-merket kaffe per time, og har i løpet av 2016 servert over ti millioner økologiske egg.

– Hvis vi samlet all giften vi har sluppet å bruke, fordi vi kun serverer kaffe som er økologisk, hadde det tilsvart 222.000 flasker Roundup i året. Og ti millioner økologiske egg betyr 37.000 frittgående høner, som slapp å sitte i bur. Dette er resultater vi er stolte av, fordi det betyr at Nordic Choice tar et aktivt ansvar utenfor hotelltrappa, sier Torgeir Silseth.

Nordic Choice har siden 2012 jobbet systematisk med reduksjon av matsvinn. Det totale matavfallet, målt per overnattende gjest, ga i 2016 en reduksjon på 19 prosent fra 2015.

Menneskene i front

Å ta vare på menneskene våre, både i og utenfor selskapet, er en del av selskapets strategi. I 2016 fikk i overkant av 650 arbeidsledige tilbud om praksisplass på et Nordic Choice-hotell, gjennom selskapets samarbeid med blant annet NAV, Arbetsförmedlingen, Samhall og Ringer i Vannet. 26 prosent gikk over i fast arbeid etter endt praksisperiode.

– Nordic Choice skal gjenspeile samfunnet, både i forhold til kjønn, ferdigheter og etnisitet. Ved utgangen av 2016 talte Nordic Choice over 13.000 medarbeidere, fordelt på 177 nasjonaliteter. Samtidig målte trivsel nasjonaliteter, kombinert med en høy andel ikke-skandinaviske ledere, er blant våre viktigste konkurransefortrinn, sier Silseth.

I 2016 fornyet selskapet også avtalen med Unicef, og deres arbeid mot menneskehandel. For hver natt en gjest bor hos på et Nordic Choice-hotell, gir selskapet en donasjon til Unicef. Totalt donerte Nordic Choice Hotels 3.680.000 kroner til Unicef i løpet av fjoråret.

Digital storsatsing

I 2016 lanserte Nordic Choice Hotels sin digitale storsatsing, med opprettelsen av et nytt konsernselskap med fokus på digital innovasjon og distribusjon. Satsingen fikk navnet eBerry. I 2016 satte Nordic Choice Hotels rekord i antallet bookinger via egen webside, med en total omsetning på NOK 1,5 milliarder. Det utgjør en positiv utvikling på 23 prosent fra 2015, og betyr at egen web står for 16 prosent av den totale omsetningen. Siden 2015 har mobiltrafikken til Choice.no økt med 409 prosent, og utgjør nå 41 prosent av all trafikk til egen web.

– Med eBerry har den digitale utviklingen for alvor skutt fart. I 2016 lanserte Nordic Choice Hotels, som første nordiske hotellselskap, en ny bookingapp, som skal gjøre reisehverdagen enda enklere for gjestene. I løpet av 2017 skal appen også inkludere funksjonen «Room Optimizer», som gjør det mulig for gjesten å oppgradere og velge rom før ankomst, sier Torgeir Silseth.

For lojalitetsprogrammet Nordic Choice Club ble 2016 et innholdsrikt år. Klubben, som i dag teller 1,3 millioner medlemmer, lanserte en ny, differensiert bonusmodell, som gir medlemmene større valgfrihet, samtidig som det ble enklere å bruke bonuspoeng. I tillegg fikk Nordic Choice Club-medlemmene flere fordeler, gjennom nye samarbeid med Aftenposten, TUI, Finnair Plus, Royal Caribbean.

Måleenhet Resultat 2015 Resultat 2016 Endring Omsetning (mNOK) (drift) 8353 9096 9 % EBITDA 574 702 22 % Resultat før skatt 220 306 39 %

Foto: Petter Stordalen og Torgeir Silseth under VK 2016. Foto fra Nordic Choice Hotels.