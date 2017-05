Ruster opp lojalitetsprogrammet med livslange medlemskap

Tidligere i år lanserte Nordic Choice Hotels Nordens første hotellbooking-app for Nordic Choice Club-medlemmer. Nå skjerper selskapet kampen om gjestenes lojalitet ytterligere, og lanserer, som første hotellselskap i Norden, livslange medlemskap for GOLD- og PLATINUM-medlemmer, heter det i en pressemelding fra kjeden.

– Vi kan ikke bare pusse opp våre hoteller, vi må hele tiden utvikle, oppdatere og digitalisere vårt lojalitetsprogram. Lojalitetsprogrammet Nordic Choice Club ble etablert for 20 år siden, i en tid hvor Internett knapt var påtenkt. I den digitale revolusjonen som skyller over hotellbransjen, er det å skape og bygge langvarige relasjoner og lojalitet helt avgjørende, om en skal overleve, sier Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels.

Når flere aktører kan selge hotellrom gjennom ulike online-plattformer, blir det stadig viktigere å sikre at gjestene får det beste tilbudet og den beste servicen gjennom hotellselskapenes egne kanaler. Selskapets egne tall viser også hvor viktig medlemmene er. Hele 75 prosent av alle bookinger i egne kanaler kommer fra Nordic Choice Club-medlemmer. Dette er en av grunnene til at Nordic Choice Club nå lanserer livslangt medlemskap. Når et medlem har tjent totalt 500.000 bonuspoeng, får medlemmet GOLD LIFETIME, og dermed alle fordelene som tilhører et GOLD-medlemskap, resten av sitt liv. Når et medlem har opparbeidet totalt 1.000.000 bonuspoeng, får medlemmet PLATINUM LIFETIME, og dermed alle fordelene som tilhører et PLATINUM-medlemskap, resten av sitt liv.

– Vi lover våre gjester at vi skal gi mest tilbake til dem som bor mest på våre hoteller og booker via Nordic Choice Hotels’ egne kanaler. Da må medlemskapet være både enkelt og lønnsomt å bruke. Det er ingen hemmelighet at flybransjen har ledet an i digitaliseringen i reisebransjen, men nå nærmer vi oss med stormskritt, sier Lisa Farrar, Chief Digital Officer i Nordic Choice Hotels.

Samtidig med livslangt medlemskap, lanserer Nordic Choice Club mulighet for oppgradering, basert på poeng. Tidligere har det kun vært mulig å stige i medlemsskap på basis av antallet årlige hotellnetter. Men en hotellovernatting gir ulik poengopptjening, avhengig av pris, og hver krone brukt tilsvarer et bonuspoeng. Oppgradering basert på poeng belønner derfor de medlemmene som bruker mer penger per overnatting, eller de som benytter seg av samarbeidspartnere og Nordic Choice Club MasterCard.

– For medlemmene betyr dette at det nå blir enklere å nå høyere medlemsnivåer, samt flere muligheter til å kunne nyte goder og fordeler hos oss på, sier Farrar.

Foto: Nordic Choice Hotels lover gjestene å gi mest tilbake til dem som bor mest og booker via selskapets egne kanaler. Foto fra Nordic Choice Hotels.