Scandic skal inspirere 10.000 kunder til bedre møter

Verdien av en mer effektiv møtekultur har lenge vært aktuell, men det er få som kan tilby løsninger som gir bedre og mer produktive møter. Med sertifiserte møterådgivere, tekniske løsninger, kreative øvelser og sunn mat, skal Scandic forbedre planleggingen og gjennomføringen av møter hos 10.000 kunder, heter det i en pressemelding fra hotellkjeden.

– Et møte kan skape store forandringer eller være bortkastet tid. Gjennom vårt nye møtekonsept, med sertifiserte møterådgivere, har vi mulighet til å skape de beste forutsettningene for gode, effektive og inspirerende møter for våre kunder. Denne storsatingen er utviklet sammen med våre kunder, og det føles helt fantastisk endelig å lansere i Norge og resten av Norden, sier Christian Gamsgrø, kommersiell direktør i Scandic Norge.

Fra 8. til 12. mai skal 2000 ansatte i Scandic møte omtrent 10.000 kunder for å inspirere dem til bedre møter. Kundene er invitert inn for å teste det nye konseptet, som er utviklet på bakgrunn av bedriftskundenes tilbakemeldinger og behov.

Ineffektive, men viktige møter

For å forbedre møtene som gjennomføres, har Scandic spurt mer enn 2000 kunder og møtebookere om hva som er viktig for dem. Mer enn halvparten syns at møtene de har i dag er ineffektive. Likevel mener ni av ti sjefer at møter er viktig for at organisasjonen skal være fremgangsrik. Det de etterspør, er rådgiving ut fra deres møtebehov, hjelp til å få rett energi i møtene, og at gjennomføringen skal være enkel. Med det som utgangspunkt, kan Scandic tilby skreddersydde løsninger og rådgivning fra planlegging til gjennomføring og evaluering.

500 møterådgivere i 2020

I samarbeid med Hyper Island i Sverige, utdanner Scandic møterådgivere i hvordan de kan legge til rette for gode og effektive møter. Ambisjonen er å ha 500 møterådgivere på Scandics hoteller i Norden innen 2020. Rådgiverne skal støtte kundene i planleggingen av et møte, basert på selskapets målsetting, uavhengig av om møtet skal utdanne, inspirere, innovere eller beslutte.

Det nye møtekonseptet inneholder flere andre tjenester for å øke kvaliteten på møtene. Et nytt mattilbud er utviklet for å passe alle, uansett allergier eller preferanser. En Magic Box finnes i alle møte- og konferanserom, og inneholder øvelser for å øke engasjementet i møtet. Scandic har også tatt i bruk ulike tekniske løsninger, for å ha dialog med deltagerne allerede før møtet. Kundene får også mulighet til å velge ulike tilleggstjenester, som broadcasting og gamification.

Implementeringen av det nye møtekonseptet har startet, og majoriteten av alle Scandic-hoteller vil tilby det i løpet av 2017.

Foto: En av Scandics møterådgivere i full sving. Foto fra Scandic Hotels.