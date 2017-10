Grand Hotel Oslo kåret til Norges beste suite og forretningshotell

Grand Hotel Oslo ble nylig hedret med to priser under World Travel Awards. Hotellet ble kåret til Best Business Hotel, og vant prisen for Best Suite i Norge – for fjerde året på rad, skriver hotellet i en pressemelding.

World Travel Awards er an av de mest anerkjente prisene i reiselivsbransjen. Årets prisutdeling for de europeiske prisvinnerne fant sted i St. Petersburg. Grand Hotel ble kåret til Best Business Hotel, og Grand Penthouse Terrace Suite ble kåret til Best Suite i Norge for fjerde gang. Suiten ligger i hotellets toppetasje, med en privat takterrasse, og panoramautsikt over Oslo, Det kongelige slott og Oslofjorden.

– Jeg er veldig stolt av hele teamet på Grand Hotel Oslo. Utmerkelsen er en flott anerkjennelse av deres daglig arbeid med å skape unike gjesteopplevelser på Grand. Vi vil også takke alle som stemte på oss, sier Fredrikke Næss, som er administrerende direktør ved hotellet.

Klassisk nordisk luksus

Grand Hotel har gjennomgått en betydelig renovering i løpet av de siste årene. Nå er også hotellets resepsjon, lobbybaren Othilia, restauranten Palmen og takterrassebaren Eight Rooftop Bar fornyet. Med sin beliggenhet, i hjertet av Oslo, med nærhet til både næringsliv og kulturliv, er Grand Hotel det perfekte utgangspunktet for forretningsreisende.

Om World Travel Awards

World Travel Awards ble etablert i 1993. En utmerkelse fra World Travel Awards er et internasjonalt anerkjent bevis på kvalitet. I 2017 utgjorde mer enn 500.000 individuelle stemmer fra forretnings- og fritidsreisende grunnlaget for prisutdelingen.

Foto: Utsnitt fra Grand Penthouse Terrace Suite, i toppetasjen på Grand Hotel Oslo. Foto fra Grand Hotel Oslo.