Ny rekordsommer for Hertz

Hertz kan se tilbake på nok en svært god sommer, med august som den aller beste måneden. Veksten kom både blant norske og utenlandske turister. Økt tilgjengelighet skal sikre videre vekst for selskapet, heter det i en pressemelding fra bilutleie-selskapet.

Den største veksten kom i byene, men det var også en sterkt vekst på flyplassene. Økningen i antall utleide dager, var på elleve prosent, samlet for perioden juni til og med august. Aller størst var veksten i august, med tolv prosent i antallet utleide dager. Hertz har aldri opplevd en bedre sommer, med solide 17 prosent omsetningsvekst totalt.

– Dette har vært en fantastisk sommer, med solid vekst i alle segmenter og i alle deler av landet. Vi har over tid utviklet et konsept som verdsettes, både av forretnings- og turistmarkedet, og det blir vi belønnet for nå. Selv om 2016 var et toppår, ble 2017 enda bedre, sier Trygve Simonsen (under), administrerende direktør for Hertz i Norge.

Øker mer enn turistveksten

SSBs overnattingsstatistikk for perioden mai til juli, bekrefter at sommeren 2017 overgikk toppsommeren i fjor, målt i utenlandske gjestedøgn. Veksten fra de utenlandske markedene lå på fire prosent, mens de norske gjestedøgnene gikk ned to prosent. På grunn av norsk nedgang, er totalbildet tilnærmet likt som i fjor.

– Det er ingen tvil om at vi også nyter godt av at mange utlendinger har besøkt Norge i sommer. Samtidig har vi en langt større vekst enn turistøkningen skulle tilsi, så det er ingen tvil om at vi tar markedsandeler. Hertz er en merkevare som står sterkt over hele verden, og på den måten skiller vi oss fra mange av våre konkurrenter. I tillegg til at vi har utleiekontorer der hvor turistene faktisk er, sier Simonsen.

Nettverk og teknologi

Et godt lojalitetsprogram, god tilgjengelighet og brukervennlige tekniske løsninger, er viktige satsingsområdene for Hertz i Norge.

– Vi satser knallhardt på tilgjengelighet og ny, brukervennlig teknologi. I tillegg jobber vi med nye leiekonsepter i sentrum av de største byene, slik at folk som bor sentralt ikke har behov for å eie egen bil, sier Trygve Simonsen.

Toppfoto: Volvo-interiør. Foto fra Hertz Norge.