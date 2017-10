Thon Hotels med to hoteller blant topp tre i frokostfinalen

Hvert år kåres Norges beste hotellfrokost i konkurransen Twinings Best Breakfast. Blant mer enn 400 hoteller, havnet to Thon-hoteller blant de tre finalistene i 2017, heter det i en pressemelding fra hotellkjeden.

– Maten vi serverer på våre hoteller, er et viktig og stort satsingsområde for Thon Hotels. Tusen takk til våre utrolig dyktige medarbeidere, som står opp tidlig hver morgen, og serverer det som regnes blant Norges beste frokoster til våre gjester, slik at de får en god start på dagen! Vi er opptatt av både smak, utvalg og presentasjon på frokostene våre, og vi har satset mye på hjemmelaget og økologisk mat, noe vi får positive tilbakemeldinger på hver eneste dag. Det er ekstra moro at to av våre hoteller oppnår denne anerkjennelsen, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

Thon Hotel Lofoten i Svolvær på andreplass

– Vi har lagt bak oss et år med renovering, utvidelser og store endringer på Thon Hotel Lofoten. Men ønsket og viljen blant personalet, om at vi hver dag skal hevde oss i norgestoppen, og gi gjestene våre en god frokostopplevelse, har vært sterk. Det at vi satser på kvalitet i alle ledd, ikke bare på maten, men også på kunnskapen om maten, og om alle leverandørene våre, fra de små lokale, til de store nasjonale, er viktig. Jeg er sikker på at trivselen blant personalet smitter over på gjestene, og er det som gir det siste utslaget, og fører til at vi er blant de beste, sier hotelldirektør ved Thon Hotel Lofoten, Erik Taraldsen.

Tredjeplass til Thon Hotel Rosenkrantz Bergen

– Jeg er stolt og ydmyk over hva F&B-teamet på Thon Hotel Rosenkrantz Bergen har klart å prestere. Vi var med i semifinalen i 2016, og det kun etter seks måneders drift. At vi kom blant topp tre i finalen i år, er fantastisk! Jeg vet hvor mye arbeid som ligger bak denne prestasjonen, og mine medarbeidere har vist et engasjement langt utover det forventede. Det har ikke gått én dag uten at det entusiastisk finpusses på detaljene, både med matkvalitet, presentasjon og service.Tusen takk til alle som jobber på hotellet! For deres genuine arbeidsglede, at de hver eneste dag jobber med å levere kvalitet i alle ledd til våre gjester, og for å ha ført oss dit vi er i dag, sier hotelldirektør ved Thon Hotel Rosenkrantz Bergen, Katharina Hanson.

Foto: Thon Hotels har et stort utvalg av hjemmelaget og økologisk mat på frokostene sine. Frokosten er inkludert i prisen på hotellene i Norge. Foto fra Thon Hotels.