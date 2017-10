Ingunn Weekly: HSMAIs fjerde årlige Event Awards

Mandag kveld arrangerte vi HSMAI Event Awards for fjerde gang. Temaet for kvelden var Sharing the Glory – det er det det meste handler om.

Vi i HSMAI liker å spille hverandre gode. Vi liker å være et skapende samlingspunkt. Vi lærer av hverandre, og det er nøkkelen til verdiskaping. Disse prisene er et viktig virkemiddel til å fremme eventbransjen, og vi er glad for å løfte dette initiativet videre.

Eventbyråene er en relativt ny målgruppe for HSMAI. Norge er første land ut, men satsingen blir europeisk. Den første HSMAI Eventprisene-utdelingen var for tre år siden. Vi hadde en forsiktig start, og det er kjempegøy å se at arrangementet vokser, år for år, og de innsendte bidragene har i år økt kraftig i omfang og kvalitet. Nesten en dobling av innsendte bidrag i år, sammenlignet med i fjor, og arrangementet holder nå på å befeste seg som et av de største og årlige arrangementene for eventbransjen. Vi tror på å bruke events som virkemiddel til å bygge en god bedriftskultur.

Sammen med flere, skal vi ta neste skritt, og HSMAI Event Awards Holland skal se dagens lys til høsten neste år. Eventbransjen er blitt så viktig for oss, at vi har endret vår europeiske Mission Statement, for å ivareta det.

HSMAI ønsker å sette større fokus på arrangementer. Med basis i at eventmarkedsføring vil bli fremtidens endringsagent, vil vi gjennomføre en årlig undersøkelse, som skal bli et barometer på utviklingen innenfor arrangements-markedet. Den første europeiske HSMAI Event Trend Barometer gjennomføres nå i en rekke land i Europa, gjennom et samarbeid med Questback. I undersøkelsen henvender vi oss direkte til Corporate buyers i MICE-markedet. Det endelige resultatet skal vi presentere under HSMAI Møte-og Eventbørsen på Scandic Fornebu 10. januar.

Alt dette for å hente mer kompetanse, som vi kan dele med våre medlemmer.

Ha en strålende helg!

Med vennlig hilsen

Ingunn Hofseth

Administrerende direktør

HSMAI

Toppfoto: Det var topp stemning på prisfesten for HSMAI Eventprisene på Grand Hotel Oslo mandag 9. oktober 2017. Fotograf: Camilla Bergan.