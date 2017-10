Sabina M. Widenqvist ny direktør for Quality Hotel Fredrikstad

Siden 1. september har Sabina M. Widenqvist vært ansatt som ny direktør på Quality Hotel Fredrikstad, og resultatene er allerede godt synlige, heter det i en pressemelding fra Quality Hotel.

– Jeg har gledet meg enormt til å ta over ansvaret for Quality Hotel Fredrikstad, og er svært takknemlig over å ha fått denne muligheten. Hotellet er i utvikling, og gjenomgår fremdeles en fantastisk omstillingsprosess. 2016 var det første året hotellet hadde positivt resultat, og 2017 ser ut til å bli enda en ny rekord. De siste månedene av året vil vi fokusere på å levere et fantastisk julebord for våre gjester, og vi gleder oss til det vi har i vente for neste år, og årene som kommer, sier den nybakte hotelldirektøren.

Sabina Widenqvist kommer til Quality Hotel Fredrikstad med bred erfaring. Med studier innen diplomati og tidligere erfaringer fra restaurantbransjen, startet reisen i Nordic Choice Hotels i 2011. Etter noen måneder i restauranten på Quality Hotel & Resort Norefjell (nå Norefjell Spa & Ski), tok hun steget opp som housekeeping-assistent, som så banet veien til stillingen som husøkonom på Comfort Grand Central.

I 2016 gjennomførte hun Management Trainee-programmet for Quality Hotel-kjeden, som avsluttet i Fredrikstad, og fikk der stillingen som hotellsjef, før hun nå altså har tatt over roret helt og holdent.

– Sabina har vist stor utvikling og et brennende engasjement for Fredrikstad siden hun kom til Quality Hotel Fredrikstad. Med imponerende resultater på kort tid, og en betydelig økning i trivsel blant de ansatte, var valget enkelt ved ansettelse av ny direktør, sier Henrik Ståhl, driftsdirektør for Quality Hotel Norge.

Foto: Sabina M. Widenqvist er ny direktør for Quality Hotel Fredrikstad. Foto fra Quality Hotel.