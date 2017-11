Kristian Vik ny direktør for Clarion Collection Hotel Savoy i Oslo

Fra «The World» og femstjerners servitør, til Universitetsgata i Oslo. Med mer enn 17 års erfaring fra hotell, restaurant og reiseliv, kommer Kristian Vik med en gedigen erfaringsbase til Clarion Collection Hotel Savoy, og sin nye stilling, som hotelldirektør, fra 1. januar 2018, heter det i en pressemelding fra Clarion Hotel.

– Clarion Collection Hotel Savoy er for meg et hotell med historisk sus, med masser av potensial for videreutvikling, på et spennende oslomarked. Jeg ser nå frem til å utvikle hotellet videre, sammen med mine nye kollegaer på Savoy, sier Vik selv.

Bred erfaring

De siste syv årene har han jobbet i Nordic Choice Hotels, hovedsakelig med Food & Beverage, men også som prosjektleder for Brasserie X og Lounge 24, samt nå sist, som innkjøpskoordinator i Nordic Choice Hotels sentralt. Kristian Vik har vært bar- og restaurantsjef ved Quality Hotel & Resort Sarpsborg, og ved Quality Hotel Expo, før han nå har vært stasjonert ved hovedkontoret til Nordic Choice Hotels, de siste snart fire årene.

– Med Kristian på laget, har vi fått en hotelldirektør som kan se over Clarion Collection Hotel Savoy med nye øyne. Det er en sjeldent erfaren leder, med ungt pågangsmot, som nå mønstrer på vår over 100 år gamle hotellperle i Universitetsgata. Det er svært gledelig at en som har vært på et hovedkontor over flere år, og virkelig brenner for hotelldrift, nå ønsker å komme ut i drift igjen, og bidra der hvor slaget står, nemlig i møtet mellom gjest og ansatt, sier John Kristian Stubban, Senior Vice President i Clarion Collection Hotel.

Kristian Vik vil tilføre viktig F&B-kompetanse på rett tidspunkt for kjeden, som nylig har fornyet sitt konsept på den verdsatte kveldsmaten, som dekkes opp for gjester hver dag. I tillegg brenner han for å skape gode resultater, gjennom et sterkt gjestefokus, og er vant til å bygge vinnerkulturer. Akkurat det som trengs i den fasen hotellet og markedet i Oslo er inne i.

– Kristian lever for å skape gode resultater og gode gjesteopplevelser, sammen med sitt team. Han er faglig dyktig, og en lagspiller, som elsker å spille andre gode. Jeg gleder meg virkelig til å få ham på laget, og sammen med et svært kompetent team, skal han ta Clarion Collection Hotel Savoy til nye høyder, tilfører Stubban.

Foto: Kristian Vik (innfelt) tiltrer som direktør for Clarion Collection Hotel Savoy. Fotograf (hotell): Bjoertvedt/Wikimedia Commons og Clarion Hotel (Kristian Vik-portrett). Montasje: JP/HSMAI.