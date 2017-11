Lærte opp 22.000 ansatte – tildeles DOGA-merket

27. april 2017 åpnet nye Oslo lufthavn, et av de største landbaserte byggeprosjektene i Norge. Dette innebar et massivt opplæringsbehov, for å gjøre de 22.000 ansatte på lufthavnen klare for åpningen. Nå er Avinor Oslo lufthavn, sammen med EGGS Design, tildelt DOGA-merket for design og arkitektur, for opplæringsprogrammet Læringsreisen, som ble gjennomført i fjor og i år, forteller flyplassen i en pressemelding.

Slik begrunner juryen tildelingen av DOGA-merket til Avinor Oslo lufthavn og EGGS Design:

Læringsreisen lykkes i å løse en uhyre kompleks oppgave: å lage et enhetlig opplæringsprogram som favner 22 000 ansatte – fra piloter til kioskansatte. Dette er et prosjekt som raskt kunne gått skikkelig galt om man hadde tenkt i siloer og ikke tatt brukerperspektivet godt nok med i prosessen, men her makter man å tenke på tvers og konsentrere seg om å lage en best mulig opplevelse for brukeren, som jo er den avgjørende suksessfaktoren, uansett hvor pent grensesnittet måtte være. Den nytenkende måten tjenestedesign er brukt tverrfaglig på i dette arbeidet, er eksemplarisk og veldig godt håndverk. Vi er imponert over hvor enkelt og tydelig man har greid å gjøre både grensesnitt og progresjon, og vil også berømme prosjektet for hvordan det visuelle løfter hele opplevelsen.

– Vi er svært stolte når vi nå blir tildelt denne utmerkelsen, sammen med EGGS Design, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

– Vi hadde en enorm utfordring foran oss, da vi skulle sette i drift de nye arealene på flyplassen. Vi valgte et innovativt opplæringsprogram, som var krevende, både for selskapene på lufthavnen og for de ansatte, men vi er sikre på at dette var nøkkelen til den suksessen vi opplevde da vi åpnet nye Oslo lufthavn i april i år, fortsetter han.

Tjenestedesign med suksess

Dette er ikke første gang Avinor Oslo lufthavn tar i bruk tjenestedesign i sitt arbeid for å sikre en god passasjeropplevelse. Allerede i 2012 jobbet Oslo lufthavn, i samarbeid med Steria og EGGS Design, med tjenestedesignprosjektet Reisendes opplevelse, for å gjøre passasjerens reise gjennom Oslo lufthavn mer kundevennlig. Dette ble i 2016 kåret i A-magasinet for å være et av 100 viktigste designprosjektene i Norge de siste 100 årene.

– Vi ser at tjenestedesign er svært godt egnet når vi skal utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper bedre passasjeropplevelser her på Norges hovedflyplass. Uten dette verktøyet for å skaffe oss innsikt fra dem som faktisk benytter tjenestene våre, ville vi hatt problemer med å løfte tjenestene våre i tråd med det fantastiske bygget vi nå har fått til vår disposisjon, avslutter lufthavndirektøren.

Foto: Nye Oslo lufthavn åpnet 27. april 2017. Fotograf: Dag Spant/Oslo lufthavn.