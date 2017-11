Norwegian Reward fyller ti år

I dag feirer Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, tiårsjubileum. Med sine 6,5 millioner medlemmer, er fordelsprogrammet det største i Norden. Programmet vokser med over 4000 medlemmer hver dag, heter det i en pressemelding fra flyselskapet.

– Vi har gått fra å være et lite fordelsprogram for norske reisende, til å bli et internasjonalt fordelsprogram, med lojale og engasjerte medlemmer over hele verden. Det er vi utrolig takknemlige for. Vi vokser med mer enn 4000 medlemmer hver dag, og det tar vi som et tegn på at kundene verdsetter tilbudet vårt, sier Brede Huser, sjef for Norwegian Reward.

Norwegian Reward introduserer jevnlig nye fordeler og muligheter til å tjene CashPoints til sine medlemmer. Det er utviklingen av medlemsfordeler som har bidratt til den sterke veksten. I Norge har programmet over 1,6 millioner medlemmer. Norwegians ekspansjon i Spania, Storbritannia og USA, har også ført til en høy medlemsvekst på disse markedene.

– Vi skal fortsette å ekspandere og introdusere nye samarbeidspartnere, slik at medlemmene våre får enda flere muligheter til å tjene CashPoints, som kan brukes til å betale for flyreisen og andre produkter med Norwegian, fortsetter Brede Huser.

Tidligere i år vant Norwegian Reward to internasjonale priser: Flybransjens beste lojalitetsprogram i Europa/Afrika, og Beste kredittkort for lojalitetsprogram i Europa/Afrika, under prestisjetunge Freddie Awards, stemt frem av millioner av reisende over hele verden.

Om Norwegian Reward:

Hver gang man bestiller en flyreise med Norwegian eller benytter tjenester fra Norwegian Rewards partnere, tjener man CashPoints, som kan brukes til å betale for flybilletter. Medlemmer som flyr ofte, får en ekstra fordel hver sjette reise; alt fra gratis Fast Track eller gratis setereservasjon, til høyere CashPoints-opptjening eller gratis bagasje. Det er også mulig å koble en Norwegian Reward-profil opp mot et Bank Norwegian kredittkort, som er gratis, og gir én prosent CashPoints på alle varekjøp. Med Norwegian Reward får man tilgang til en rekke andre fordeler, som rabatter og ekstra CashPoints når man bestiller leiebil, hotell og andre tjenester. For mer informasjon, besøk: no.norwegianreward.com. Bonusprogrammet er helt gratis.

Foto: Norwegian Reward fyller ti år. Foto fra Norwegian.