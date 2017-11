Ving-gruppen med nytt rekordresultat – befester stillingen som markedsleder

Thomas Cook Northern Europe, også kalt Ving-gruppen, hvor blant annet Ving i Norge og Sverige inngår, leverer sitt beste resultat noensinne. Gruppens driftsresultat ble 1.461 millioner svenske kroner for regnskapsåret oktober 2016 – september 2017. Samtidig befester Vinggruppen sin stilling som markedsleder blant reisearrangørene, både med egne fly og med rutefly. Også morselskapet Thomas Cook Group kan vise til et forbedret resultat, skriver konsernet i en pressemelding.

Regnskapet viser en omsetning for Ving-gruppen på 14,4 milliarder svenske kroner (13,5 milliarder kroner). Resultatmarginen utgjorde 10,1 prosent (10,7 prosent). Dette er det beste resultatet for Ving-gruppen noensinne.

– Den økende veksten kommer av at Ving-gruppen har både trofaste gjester og fornøyde medarbeidere. Samtidig har vi produkter ingen andre har, som konsepthotellene Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club by Sunwing og Sunprime Hotels. I sommer åpnet vi vårt tredje Ocean Beach Club by Sunwing på Kypros, og kundene har vært svært fornøyde og gitt hotellet en score på 4,8 av 5 mulige, forteller Magnus Wikner, konsernsjef for Thomas Cook Northern Europe.

– Vi ser også en svært positiv utvikling, og økt fortjeneste på vårt satsingsområde, dynamic packaging, altså pakkereiser med rutefly. At vi stadig utvider tilbudet vårt, gjør at vi blir mer relevante, og at vi når ut til et bredere publikum. Samtidig som vi leverer et rekordresultat, sier 97 prosent av gjestene våre at de kommer til å anbefale oss til andre, noe som er utrolig hyggelig, sier Wikner.

– Vår integrerte forretningsmodell, hvor vi kontrollerer hele reisekjeden, bidrar til at vi oppnår høyt belegg på flyene våre. Effektivt salg via nettsidene våre, gode tilleggsprodukter og unike hotellprodukter, gjør at vi kan tilby gjestene våre de beste ukene i året, fortsetter han.

– Det er takket være lojale kunder, en sterk forretningsmodell, med stor kostnadseffektivitet i flyselskapet vårt, og vår egen hotelldrift gjør at vi kan presentere et nytt rekordresultat for regnskapsåret 2016/2017, konstaterer konsernsjefen.

Godt resultat for Ving Norge

Reisearrangøren Ving Norge AS leverer også et godt resultat for regnskapsåret 2016/17, som ble avsluttet 30. september. Driftsresultatet endte på 143,4 millioner kroner, mot 168,2 millioner året før. Omsetningen økte fra 3 milliarder kroner i 2015/2016, til 3,2 milliarder kroner i 2016/2017.

– Årets resultat for Ving Norge kan vi si oss godt fornøyd med, og vi ser det som et bevis på at kundene har stor tillit til oss som reisearrangør. Vintersesongen var krevende, med stort press på kvalitetssenger på Kanariøyene, noe som påvirket resultatet negativt. Sommersesongen var solid, og det var en kraftig vridning av trafikken, mot det vestlige Middelhavet, på bekostning av Tyrkia, sier Christian Fr. Grønli, administrerende direktør i Ving.

– Salget for den kommende vinteren ser veldig bra ut, med sterk etterspørsel etter Kanariøyene og Thailand. I tillegg viser salg av pakkereiser med rutefly rekordnivåer. Salget for sommer 18 er allerede godt i gang, og mye tyder på at greske reisemål blir sommerens vinner. Etterspørselen etter reiser til Tyrkia er stadig økende, og er uke for uke to–tre ganger høyere enn på samme tid i fjor, forteller Grønli.

Mer fornøyde kunder gir bedre resultat for Thomas Cook Group

Thomas Cook Northern Europe inngår i et av verdens største reisekonserner, Thomas Cook Group. Thomas Cook Group presterte et resultat før skatt på 330 millioner pund (308), i et svært konkurranseutsatt marked. Flere konsepthoteller og mer fornøyde kunder, har bidratt til det økte resultatet. Gruppens kundefokus har resultert i et stort antall nye, og enda flere tilbakevendende kunder. Ving-gruppen i Norden kan vise til rekordresultat, Continental Europe har hatt en økt gevinst, og flyselskapet Condor står for en sterk innhenting. Thomas Cook Group har nylig også kunngjort et samarbeid med Expedia, noe som er enda et steg for å nå lønnsom vekst i gruppen. Gjennom denne strategisk viktige avtalen, får Thomas Cook Group tilgang til hele Expedias hotellsortiment, ytterligere 60.000 hoteller, til svært konkurransedyktige priser.

Foto: Brede sandstrender, surfing og avslappet stemning i Den dominikanske republikk. Foto fra Ving.