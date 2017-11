Terrorfrykt påvirker nordmenns reisevalg, men storbyferie øker likevel i popularitet – med New York på topp

Nesten 40 prosent innrømmer at terror har noe å si for hvor de reiser. Det kommer frem i høstens store reiseundersøkelse fra FINN.

Nordmenn elsker storbyferie, og FINNs ferske reiseundersøkelse viser at storbyferie fortsatt øker i popularitet, og er på topp tre over ferietypene flest av oss vil på i løpet av 2018.

De siste årene har flere av de mest populære storbydestinasjonene i Europa, deriblant London, Paris, Berlin, Stockholm og Barcelona, vært rammet av terror. Dette påvirker også oss her hjemme i Norge. FINNs reiseundersøkelse avslører at nesten 40 prosent av nordmenn vil la terrorfrykt spille en rolle i valg av feriedestinasjon for 2018, og at kvinner generelt er mer bekymret enn menn og eldre mer enn de yngre.

Undersøkelsen avdekker også at flere terrorrammede europeiske storbyer faller i popularitet, når det gjelder nordmenns ønskede feriedestinasjoner for det kommende året, deriblant London (ned to prosent) og Paris (ned én prosent).

Tar man London som eksempel, viser innsikt fra FINN reise gjennom 2017 at byen hadde en kraftig vekst i antall tilreisende nordmenn i første kvartal (15 prosent), sammenlignet med fjoråret. Etter terrorangrepene i mars og juni, har byen opplevd nedgang, både i andre og tredje kvartal. Så langt i høst ligger London også ti prosent bak fjoråret, når det kommer til bestillinger. Likevel er den britiske hovedstaden storbyen flest nordmenn har reist til, så langt i 2017.

– Terrorfrykt påvirker, og dette forklarer noe av nedgangen til enkelte byer. Men det påvirker mest på kort sikt, altså i månedene etter terrorangrepet. Turismen til byer som er blitt rammet av terror, kommer raskt tilbake til normalen, forklarer Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise.

New York på storbytoppen

En storbydestinasjon som ikke ser ut til å påvirkes av terrorfrykt, er New York. The Big Apple troner fortsatt på storbytoppen, og hele 14 prosent (én prosent opp fra i fjor) sier at det er denne byen de helst vil reise til i 2018. Det er særlig blant de yngre New York opplever økning. 23 prosent av dem under 30 år, svarer at de helst vil til New York (opp fra i fjor), mens 18 prosent av dem mellom 30 og 39 år, og 17 prosent i aldersgruppen 40 til 49 år, sier det samme.

– New York øker i popularitet, som storbydestinasjon, fordi det er blitt flere direktefly, og det koster mindre å komme seg over dammen, takket være konkurransen blant flyselskapene. I dag er det mulig å dra til New York, for en langhelg med shopping og kultur, uten å blakke deg totalt, sier Berge.

Innsikt fra FINN reise viser likevel at New York har hatt en ti prosent nedgang i bestilte reiser i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Berge blir det derfor spennende å se om nordmenn følger opp drømmene og planene de melder om i reiseundersøkelsen.

– Det er forskjell på hva vi sier og drømmer oss til, og hva vi faktisk ender opp med å bestille, reisemessig. Dette kan gjerne skyldes pris, tilgjengelige feriedager, reiseformål og andre behov/prioriteringer (småbarn, sol, samme tidssone og så videre).

Reykjavik er årets klatrer

En europeisk by som har vært et ettertraktet reisemål i 2017, og tyder på å bli enda mer populær i 2018, er Reykjavik. Den islandske hovedstaden er årets klatrer, og havner på andre plass (med ni prosent) over byer nordmenn har lyst til å besøke i 2018, viser reiseundersøkelsen. Dette er en økning på fire prosent fra i fjor.

Innsikt fra FINN reise for 2017 viser også at Reykjavik har hatt en økning på 10 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Reykjavik har opplevd en enorm turistboom. Her får man aktivitetsferie og unike opplevelser (mat, natur, kultur m.m.), og så er det lite frykt for terror, forklarer Berge.

Disse storbyene vil vi helst reise til i 2018:

New York Reykjavik/Roma London Barcelon Praha

Disse storbyene har vi så langt reist mest til i 2017:

London Amsterdam Barcelona København Gdansk

FINN reise har i gjennomsnitt 450.000 unike brukere per uke.

Om FINNs reiseundersøkelse

Gjort av Norstat på vegne av FINN reise i oktober 2017. Landsdekkende webundersøkelse med 1000 respondenter, gjennomført på e-post. Spørsmål om reiseplaner og preferanser for 2018, blant annet med spørsmål om sommerferien. Ta kontakt for segmentering på kjønn, alder og landsdeler.

Foto: Nesten 40 prosent av nordmenn sier at terrorfrykt vil påvirke valget av feriedestinasjon i 2018, viser FINNs nye reiseundersøkelse. Foto fra FINN/Shutterstock.