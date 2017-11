Hotell med unik arkitektur og design først ut under varemerket BW Signature Collection by Best Western

Best Western Hotels & Resorts lanserer det nye konseptet BW Signature Collection by Best Western, som en del av den strategiske satsingen for å bli Skandinavias ledende hotellaktør i mellomsegmentet. Konseptet er et samlenavn for utvalgte hoteller, med unike innredningskonsepter og gjennomtenkt design. Først ut til å bære navnet, er et av Umeås mest innovative designhoteller, U&Me Hotel.

Fra og med januar er det arkitekttegnede designhotellet U&Me Hotel i Umeå det første hotellet i BW Signature Collection. Hotellet har valgt å bli med i BW Signature Collection, da konseptet for det nye varemerket og hotellets fokusområder går hånd i hånd.

– Som privateid virksomhet, med stor integritet, klar profil og vårt eget sterke varemerke, var det viktig for oss å finne en partner med forståelse for selvstendige, eksklusive hoteller, som også kunne møte oss forretningsmessig, med et sterkt partnerskap, sier Markus Olsson, administrerende direktør i Fort Knox, eierselskapet til U&Me Hotel.

Best Western Hotels & Resorts-familien består i dag av flere varemerker og konsepter. Inndelingen gjør det enklere for gjester å finne de hotellene som passer dem og deres behov best.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvide hotellfamilien vår. Det viktigste er ikke å være størst, men å ha en utsøkt miks av hotellperler, som matcher ulike gjesters behov. Vårt fokus er å utvide tilbudet av nisjedesignhoteller, som vi opplever voksende etterspørsel på, sier Johan Kukacka, administrerende direktør i Best Western Hotels & Resorts Scandinavia.

Det nye varemerket retter seg mot gjester som søker et behagelig opphold, med det lille ekstra i service, innredningsdetaljer og design.

I forbindelse med tilslutningen av U&Me Hotel, blir også det historiske søsterhotellet, Stora Hotellet, medlem. Dette får den eksklusive merkingen BW Premier Collection.

I løpet av 2018 vil flere hoteller bli med i BW Signature Collection.

Foto: U&Me Hotel i Umeå. Foto fra Best Western Hotels & Resorts.