SAS lanserer SAS Go Light til USA, for reisende med kun håndbagasje

Fra og med 14. desember er det mulig for reisende med SAS å velge SAS Go Light på alle flyvninger fra Skandinavia til USA. SAS Go Light er et etterspurt alternativ for reisende som kun har med håndbagasje på flyreisen, og ikke har behov for muligheten til fleksibel ombooking, heter det i en pressemelding fra selskapet.

SAS Go Light, som tilbys i tillegg til SAS Go, ble lansert på selskapets europeiske ruter i 2015. Dette ble så vellykket, at tilbudet utvides til å gjelde USA. SAS Go, SAS Plus og SAS Business kommer til å gjelde som tidligere.

I etterkant, etter å ha kjøpt en SAS Go Light-billett, kan man kjøpe tilleggstjenester, som eksempelvis innsjekket bagasje fra tidspunktet fra bestilling til flyavgang.

SAS Go Light er tilgjengelig på alle flyvninger fra Norge, Sverige og Danmark, til New York, Chicago, Boston, Miami, Washington, Los Angeles og San Fransisco.

SAS Go Light og SAS Go gir samme EuroBonus-poeng og service ombord. Det samme gjelder reglene for ombooking og refusjon.

Foto: Haleror på SAS-maskin. Malt av Jarle Petterson.