Gaveboom hos Nordic Choice Hotels bidro til juleglede for enda flere

Aldri før har Nordic Choice Hotels samlet inn flere julegaver gjennom Ensomt juletre-kampanjen. En økning på over 22 prosent fra 2016, sørget for enda mer juleglede til enda flere – og et stort bidrag til Unicef, heter det i en pressemelding fra hotellkjeden.

Adventstiden har fått en ny tradisjon i Nordic Choice Hotels med kampanjen Ensomt juletre søker gaver. Kampanjen går ut på at hotellene samler inn julegaver, som doneres til lokale organisasjoner og formål som videreformidler dem til vanskeligstilte i nærområdet. For hver gave som doneres, gir Nordic Choice Hotels i tillegg ti kroner til Unicef. Gjester og ansatte kan også kjøpe gavelapper til inntekt for organisasjonen.

I 2017 satte hotellene ny innsamlingsrekord for hotellkonsernet, med totalt 63.880 innsamlede julegaver. Det er en økning på over 22 prosent fra det tidligere toppåret 2016.

– Vi er utrolig glade for å se den oppslutningen dette får hos både gjester, lokalbefolkning og ansatte. Vi ser at dette blir stadig mer populært, og at det også sprer seg videre gjennom våre gjester. Givergleden og omsorgen som vises, er imponerende, og vi syns det er veldig fint å få lov til å være med og formidle juleglede til dem som trenger det i nærområdene til hotellene våre, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Knuste eget innsamlingsmål

Hotellene velger selv samarbeidspartnere for gavekampanjen, og på hjemmesidene til konsernet finnes det en oversikt over de ulike organisasjonene.

Ingen i konsernet samlet inn flere enn Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien, som i år fikk inn 4070 gaver. Også i Trondheim var givergleden ekstra stor, der Clarion Hotel & Congress og Comfort Hotel Trondheim samlet inn nesten 5100 gaver til sammen.

– Vi har et fantastisk samarbeid med «Omvendt julenisse» her i Skien. Folk kommer inn og sier de er glade for å få gi, og at det begynner å bli en tradisjon. Det er både gledelig og rørende, fordi det betyr at vi skaper noe som er varig. Vi samlet inn 2000 i 2016, og hadde som mål å øke til 3000. At vi i stedet ender på en dobling, er helt utrolig, og det betyr at enda flere barn i Skien og Telemark har fått en bedre jul, samtidig som vi gir til Unicef, sier Trond Herrefoss, hotelldirektør ved Clarion Collection Hotel Bryggeparken.

Dobbel gave

Også i antall gavelapper ble det satt en solid rekord. 3062 gavelapper er nesten en dobling fra året før. Til sammen ble det 153.100 kroner til Unicef. Nordic Choice Hotels legger i tillegg på 638.800 kroner, for antall innsamlede julegaver.

Kampanjen startet i 2012, og har totalt samlet inn over 300.000 julegaver.

Foto: En enorm giverglede har sørget for innsamlingsrekord i Ensomt juletre søker gaver-kampanjen til Nordic Choice Hotels. Her fra Clarion Hotel The Edge i Tromsø, med Kate Eines, leder for Hjelp oss å hjelpe, Tromsø. Foto fra Nordic Choice Hotels.