Storeslem til Scandic under reiselivets «Oscarutdeling»

Onsdag 10. januar gikk reiselivets «Oscarutdeling», HSMAI-prisene, av stabelen på Scandic Fornebu. Kjøkkensjef på Scandic Nidelven, Sigve Eliassen, ble kåret til Årets Unge Leder i reisebransjen, mens administrerende direktør i Scandic, Svein Arild Steen-Mevold, fikk veiviserprisen på vegne av selskapet, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

Scandic forsynte seg grovt av premiefatet, da reiselivsbransjen hedret seg selv denne onsdagskvelden. Totalt mottok Scandic hele tre gull og tre hederlige omtaler, i tillegg til prisen for Årets Unge Leder i reisebransjen.

– Jeg er både stolt og ydmyk over å motta prisen som Årets Unge Leder, i konkurranse med så mange dyktige kandidater. Jeg har alltid vært opptatt av å utfordre meg selv, og stadig fornye meg innenfor mitt felt, og denne anerkjennelsen er til stor inspirasjon for veien videre. Jeg er heldig som får lov til å jobbe sammen med et fantastisk team på Scandic Nidelven. Det er ikke mulig å være en god leder uten gode kolleger, sier Eliassen.

«Litt bedre hver dag»

Sjef for Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold, mener prisen til Eliassen var svært fortjent.

– Sigve har vist en eksepsjonell evne til å lede sitt team på Scandic Nidelven, og levere fantastiske resultater gjennom flere år, under mottoet «litt bedre hver dag». Han har, tross sin unge alder, tatt stafettpinnen på Scandic Nidelven videre, med høye ambisjoner, og forvaltet arven fra Rica Nidelven på en fantastisk måte, sier Steen-Mevold.

Gjenerobret frokosttronen

Scandic Nidelven ble i fjor kåret til Norges beste hotellfrokost i det uoffisielle NM i frokost, Twinings Best Breakfast. Etter at Scandic Nidelven hadde vunnet kåringen ti år på rad, ble det en skuffende tredjeplass i 2016. Da brettet Sigve og teamet opp ermene. Etter et år med hardt arbeid på kjøkkenet, og stort pågangsmot, lyktes de med å gjenerobre frokosttronen.

– Sigve har et sterkt engasjement for lokale råvarer, egenprodusert mat og god service, som har vært helt avgjørende for hotellets seier. Han er en sentral nøkkelperson når det kommer til Scandic Nidelvens unike posisjon, som i dag er kjent langt utenfor Norges grenser, for sin frokost. Sammen med et hardtarbeidende team, har Sigve satt Nidelven på matkaret. Det er ingen tvil om at Sigve brenner for reiselivs- og hotellbransjen. Han er et ungt ledertalent, med en lys fremtid, sier hotelldirektør på Scandic Nidelven, Kjetil Vassdal.

Scandic-sjef Årets veiviser

Scandic Hotels, ved administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold, mottok prisen Årets veiviser for den fantastiske reisen hotellkjeden har vært gjennom de siste årene. Juryen trekker frem at Scandic på få år har utviklet seg til å bli den største og mest ekspansive hotellkjeden i Norge – en utvikling mange trodde var umulig få år tilbake. Juryen trekker også frem at Steen-Mevold er rask til å tilpasse seg svingninger og trender på markedet. Dessuten har hotellkjeden effektivisert driften på hotellene under hans ledelse.

– Dette er definitivt en lagseier. Da vi en januardag for fire år siden kunngjorde overtagelsen av Rica, var det spesielt to viktige ting vi tok med oss inn i «nye» Scandic. Det var Ricas flotte medarbeidere og det var frokosten. Å få denne anerkjennelsen av bransjen, er et tegn på at vi har lykkes med å forene det beste av begge selskaper, og det er hotellgjestene som til syvende og sist nyter godt av dette, sier Steen-Mevold.

Gull for Norges luftigste frokost

Scandic vant også gull i kategorien utendørs/gerilja/stunt, for «Norges luftigste frokost», der de fem Scandic-hotellene i Stavanger serverte en fullverdig hotellfrokost på toppen av Preikestolen, til mer enn 200 intetanende turgåere. Frokosten fikk bred oppmerksomhet i sosiale og tradisjonelle medier, og for dette stuntet vant også Scandic gull i kategorien PR. I tillegg mottok Scandic hederlig omtale i kategoriene PR og sosialt ansvar, for OD-dagen, der de lot en skoleklasse ta over et helt hotell for en dag. Scandic fikk også hederlig omtale i kategorien annonser, print og digital.

Foto: Kjøkkensjef ved Scandic Nidelven, Sigve Eliassen, og administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen Mevold. Fotograf: Camilla Bergan.