Ingunn Weekly: Tusen takk

Tusen takk til alle utstillere, besøkende og deltakere på Møte- og Eventbørsen og HSMAIs prisfest på Scandic Fornebu på onsdag. Dere betyr mye for oss og vi blir så glad når dere er fornøyd med arbeidet vi gjør.

På kvelden var det HSMAI Prisene, omtalt som Reiselivets Oscarutdeling. Les mer om alle vinnerne i dagens utgave av HSMAI Weekly. Tusen takk til juryene som har nedlagt et omfattende arbeid og gratulerer til alle nominerte og vinnere!

Vi er så utrolig takknemlig for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått for både dag- og kveldsarrangementet. Disse arrangementene jobber vi med on and off hele året. Jeg vil benytte anledning til å takke Linda Ramberg og Monika Hove som hadde ansvaret for alt i forkant, underveis og i etterkant for dag arrangementet og Bendicte G. Bøgh som hadde ansvaret for kveldsarrangementet. Dere er fantastiske. For et godt samarbeid vi har. Det er jeg stolt av.

I september, i forbindelse med EventPrisene, innledet vi et samarbeid med eventbyrået 6. SANS. I den forbindelse ble vi godt kjent med Gerhard Mork som er en av deres producere. Vi var svært fornøyd med jobben de gjorde for oss der slik at den ble videreført til også å omfatte både Møte- og Eventbørsen samt prisfesten vår nå på onsdag. Tusen takk Gerhard. Samarbeidet fortsetter.

Tusen takk til vår nære samarbeidspartner NPG for deres gode jobb. Dere kan utstilling. Tusen takk til festkomiteen for alle gode råd og innspill til prisfesten, det gjorde susen:

Truls-Erik Thomassen, Thon Hotels

Marianne Nygård-Hansen, Fursetgruppen

Kristina Polanscak, Støtvig Hotel

Atle Condradsen, Avis

Daniel Franzén, The Thief

Benedicte Bøgh, HSMAI

Sist, men ikke minst – Tusen takk til Scandic Fornebu ved Toril Flåskjer, Kjell Rune Jacobsen og Lee Margaretha Akerø og deres respektive team. For et flott og samkjørt team dere er. Alltid positiv til å løse alt fra små til store detaljer til enhver tid. Maten var i særklasse god. Vi kommer tilbake!

Ha en strålende helg alle sammen.

Med vennlig hilsen

Ingunn Hofseth

Administrerende direktør

HSMAI