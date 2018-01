Lofoten hovedingrediens i MasterChef Italia

MasterChef Italia har vært i Lofoten og filmet blant tørrfisk, storslått natur og idylliske fiskevær. 18. januar vises episoden i et av verdens mest matinteresserte land, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– At Norge spiller en av hovedrollene i en episode av MasterChef Italia, gir oss fantastisk synlighet på det italienske markedet. Norge får vist seg frem som en matdestinasjon, både i Italia og for seere som følger programmet i andre land, sier reiselivsdirektør Bente Holm i Innovasjon Norge.

Norge er én av to utenlandsturer programmet har denne sesongen, og vil dermed få en fantastisk eksponering, gjennom et av italienernes yndlingsprogrammer. Suksessen til Masterchef skal visstnok være en av årsakene til at mat nå er et større samtaletema enn fotball i Italia, og programkonseptet er så populært at for 2018 er det aktuelt å eksportere de italienske seriene.

Unik mulighet for å markedsføre Norge og norsk mat

– Vi ser på denne gjesteopptreden som en unik mulighet for både Nordland, Lofoten, Norge og norsk tørrfisk. Gjennom programmet får vi markedsført turisme, kultur og mat til et bredt publikum. Våre tall viser at turister fra Italia, som besøker Norge, har et høyt døgnforbruk, sammenlignet med mange andre, så vi ønsker flere italienere hjertelig velkommen nordover, for å oppleve Norge og Lofoten, og for å smake seg gjennom norske delikatesser, sier Holm.

Det er den «eksterne» prøven som er lagt til Lofoten, hvor en gruppe med norske fiskere og deres koner dømmer kokekunsten til deltagerne.

– Italia er vårt viktigste marked for tørrfisk, og dette var en helt unik mulighet til å vise frem og øke oppmerksomheten rundt dette tradisjonsrike produktet. Tørrfisk har en nesten tusenårig historie i Italia, og mange av rettene har gått i arv i generasjoner, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Italia, Trym Eidem Gundersen.

MasterChef i 52 land

I Italia vises MasterChef på Sky-plattformen, som har cirka 4,5 millioner abonnementer. Seertallet ligger på rundt 1,46 millioner. Etter at programmet er vist på Sky, går det videre på andre kanaler, så seertallet er mest sannsynlig det dobbelte. MasterChef er det mest vellykkede kulinariske TV-format i verden, og er tilpasset hele 52 forskjellige land.

Organiseringen og realiseringen av MasterChef i Lofoten er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, NordNorsk Reiseliv, Norges Sjømatråd, Nordland Fylkeskommune, og Tørrfisk fra Lofoten.

– Det har vært gjort en skikkelig dugnad for å realisere episoden i Lofoten. Vi vil derfor sende en ekstra takk til Destinasjon Lofoten, Thon Hotel Lofoten, Nyvågar Rorbuhotell, Arctic Buss, XX Lofoten, Anitas Mat, SAS – Scandinavian Airlines, Widerøe Flyselskap, Norwegian Airshuttle for at dette ble realisert, avslutter Bente Holm.

Fakta

MasterChef Italias episode fra Lofoten sendes 18. januar 2018 kl. 21.15 på SkyUnoHD.

Det er mulig å se den i streaming på NOWTVit (betalt tjeneste).

I tillegg til selve programmet er det blitt laget et Masterchef Magazine, som blir sendt fra mandag til fredag også på Sky Uno, dedikert til oppskrifter, matlaging og «hemmeligheter» vedr. konkurrenter og dommere.

Juryen består av de kjente og populære kjendis kokkene: Joe Bastianich (tidligere dommer i den amerikanske versjonen av Masterchef), Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, og Antonia Klugmann.

Innspillingen fant sted 1. -2. juni 2017.

Foto: Joe Bastianich er en av dommerne i MasterChef Italia. Her sammen med Ansgar Pedersen, tørrfisvraker i AS Glea. Foto fra MasterChef Italia.