Thon Hotel Rosenkrantz Oslo er Norges beste og mest romantiske hotell

For andre år på rad har Thon Hotel Rosenkrantz Oslo blitt kåret til Norges beste hotell av Tripadvisor. Nå er hotellet også kåret til Norges mest romantiske, heter det i en pressemelding fra Thon Hotels.

På den årlige Travelers’ Choice-listen for 2018 er Thon Hotel Rosenkrantz Oslo nummer én på listen over Norges 25 beste hoteller. Thon Hotel Rosenkrantz Oslo er også kåret til Norges mest romantiske hotell, og ligger også blant topp ti i kategorien for best service.

– Teamet på Thon Hotel Rosenkrantz Oslo har gjort en eksepsjonelt bra jobb, og dette er et av våre mest populære businesshoteller i Oslo. Thon Hotels har satset mye på design, mat og teknologi. Plasseringer som dette viser at vi har gjort mye riktig, og at gjestene liker hotellene våre. Det er veldig gøy at syv av våre hoteller har kommet med på topplistene for 2018, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

– Vi er så utrolig stolt over at gjestene våre nok en gang har stemt Thon Hotel Rosenkrantz Oslo frem som Norges beste hotell, og nå også som det mest romantiske, sier hotelldirketør ved Thon Hotel Rosenkrantz Oslo, Christian Arnet.

– På Rosenkrantz har vi et fantastisk team med dedikerte medarbeidere, som alle er opptatt av å skape genuine og gode gjesteopplevelser for hver eneste gjest. I tillegg får vi mye skryt for vår unike design, prisbelønte frokost og vår populære restaurant, Brasserie Paleo. Tusen takk til alle gjestene våre, som har stemt oss frem. Vi gleder oss til å ønske stamgjester og nye besøkende velkommen til Norges beste og mest romantiske hotell, sier han videre.

Thon Hotel Rosenkrantz Bergen på andre plass

På listen Topp 25 hoteller for service i Norge tar Thon Hotel Rosenkrantz Bergen andre plass.

– Vi er så glad for å komme på andre plass for best på service i Norge på Tripadvisor! Dette er den beste og mest ærlige tilbakemeldingen vi kan få, direkte fra våre gjester. Vi har et eksklusivt, fargerikt og nyoppusset hotell, vi er nummer én på Tripadvisor i Bergen, og har Norges tredje beste frokost. Dette er en bragd, og jeg vil takke hver og én av våre dyktige medarbeidere, som hver eneste dag viser en enorm arbeidsglede og motivasjon for å levere kvalitet i alle ledd, sier hotelldirektør ved Thon Hotel Rosenkrantz Bergen, Katharina Hanson.

På listene kommer også Oslo-hotellene Thon Hotel Terminus,Thon Hotel Opera og Thon Hotel Vika Atrium, samt Thon Hotel Nordlys i Bodø og Stanhope Hotel i Brussel.

Foto: Thon Hotel Rosenkrantz Oslo er Norges beste og mest romantiske hotell, ifølge Trip Advisor. Foto fra Thon Hotels.