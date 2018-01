Best Western Hotell Borås åpner motehotell i samarbeid med Textile Fashion Center

I et uventet POP-IN-samarbeid lager Best Western Hotell Borås og Textile Fashion Center en nyskapende hotellopplevelse. Med start 1. februar driver Textile Fashion Center minihotell på Hotell Borås. Rommet preges tydelig av Textile Fashion Center, som skaper en personlig opplevelse for den mote- og tekstilinteresserte hotellgjesten, heter det i en pressemelding fra Best Western Hotels & Resorts.

Som en del av det nye konseptet POP-IN lar hotellkjeden utvalgte samarbeidspartnere åpne hotell i nettverkets egne hotellfasiliteter. Først ut i samarbeidet er Textile Fashion Center, som åpner mote- og tekstilrom på Hotell Borås, med innvielse 1. februar.

Rommet oser av mote og tekstil, og vil prydes med elementer laget spesielt for samarbeidet. Her vil stoffer produsert på Textilhögskolan, og gullputer pryder sengen. Det vil finnes motelitteratur du kan fordype deg i, og vinnerbidraget fra moteentreprenør-konkurransen Show Up Fashion Awards, Lovalot, viser frem sine kreasjoner i rommet.

– Vi i Textile Fashion Center gjør ofte grensesprengende samarbeid med for eksempel forskere, bedrifter og studenter i ulike prosjekter. Det å få jobbe med Hotell Borås, og få mulighet til å skape et eget hotellrom, føles derfor utrolig morsomt og spennende, sier Frida Stålhandske, markedskoordinator i Textile Fashion Center.

På rommet vises utstillingen The Weather Diaries av Cooper & Gorfer, som samtidig går på Textilmuseet. De første gjestene får også gratis inngang til Textilmuseet i et helt år.

1. februar åpnes dørene for første gang, og det blir selvfølgelig åpningsfest. Her vil et utvalg av klær fra Textile Fashion Centers butikk, Fashion Gallery, være til salgs. Klærne er laget av designere på Textile Fashion Center.

Best Western Hotels & Resorts er en hotellfamilie bestående av lokale hoteller, hvert enkelt med sin personlige karakter. Alle hotellene drives av entreprenører og ildsjeler som skaper unike hotellopplevelser, og Hotell Borås er intet unntak. Med nyrenoverte rom i vakker art deco-stil, passer et mote- og tekstilrom perfekt inn her.

– Vi vil vise at vi har en genuin interesse for den byen vi lever og jobber i, derfor føles et samarbeid med en så sterk lokal aktør som Textile Fashion Center helt riktig for oss, sier Janne Johansson, deleier og salgs- og markedsføringsansvarlig på Best Western Hotell Borås.

Om POP-IN

POP-IN er et samarbeidskonsept i regi av Best Western Hotels & Resorts, som innebærer at Best Westerns lokale hoteller samarbeider med lokale aktører innen andre næringer, som mote, kultur eller teknologi. Aktørene får i en begrenset periode teste å drive eget hotell i hotellet, gjennom å innrede et rom og fylle det med innhold som skaper en annerledes og unik opplevelse for gjesten.

Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center er en arena som samler forskning, utdanning, entreprenørskap og innovasjonskraft under ett og samme tak i Sveriges tekstilhovedstad Borås. Over 2000 personer besøker senteret hver dag, og det har som ambisjon å bli Europas ledende science park for tekstil og mote. Organisasjoner som inngår i Textile Fashion Center er blant annet Textilhögskolan, Högskolan i Borås, Textilmuseet, Marketplace Borås, Fashion Gallery, Fashionlink, Smart Textiles med fler.

Best Western Hotell Borås

I verdens største hotellfamilie finner man Best Western Hotell Borås, et lite hotell med 52 rom, som har eksistert siden 1929. Byggeåret har vært inspirasjonen til hotellets gjennomgående art deco-interiør. Hotell Borås ligger sentralt til, med nærhet til butikker, kafeer og restauranter, bare noen hundre meter fra Textile Fashion Center. Hotellet har tre stjerner og tilbyr gjestene en innbydende lounge og en utmerket restaurant.