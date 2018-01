EasyJet åpner Berlin-rute fra Avinor Oslo lufthavn

Fra og med fredag 3. august kan nordmenn reise til og fra Berlin med det velkjente lavprisselskapet EasyJet. Ruten til Berlin Tegel blir operert på daglig basis, og billettene er allerede lagt ut for salg, ifølge en pressemelding fra Avinor Oslo lufthavn.

Lufthavnens trafikkutviklingsdirektør Jasper Spruit ønsker det britiske selskapet velkommen, og tror enda bedre forbindelser mellom Norge og Tyskland er bra for både norsk næringsliv og for norsk turisme.

Bra for norsk reiseliv og turisme

– EasyJet er et velkjent europeisk selskap med mange millioner passasjerer årlig. At de ser på Norge som et så attraktivt marked at de ønsker å starte en direkterute hit, ser vi som positivt for både norsk turisme og reiseliv, og for norsk næringsliv, sier Spruit og utdyper:

– For nordmenn som ønsker å reise til Berlin, betyr det et styrket totaltilbud, og for Norge betyr det at vi har fått enda en direktelinje inn til landet vårt. Det vil både komme internasjonale turister som ønsker å se Oslo og Østlandsregionen, og turister som skal med videreforbindelser til andre reisemål i Norge, til gode, sier han.

I 2017 reiste cirka 350.000 passasjerer mellom Oslo lufthavn og flyplassene i Berlin.

EasyJet fraktet i 2017 80 millioner passasjerer mellom 31 land, med en flyflåte bestående av 279 forskjellige fly. Nå blir Oslo lufthavn siste tilskudd på listen over destinasjoner EasyJet-passasjerer kan velge mellom.

– Vi er veldig glade for å legge Oslo lufthavn inn i vårt utvidede nordiske rutenettverk, som også inkluderer ruter til Gøteborg, Helsinki, Stockholm og København, sier Thomas Haagensen, Managing Director easyJet Europe

Ruten mellom Oslo lufthavn og Berlin Tegel vil bli operert av en Airbus 320 maskin med 180 seter.

Foto: Norwegian- og EasyJet-maskiner på bakken. Foto fra Norwegian.