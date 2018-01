TUI er nå større enn Star Tour

Etter at Star Tour endret navn for litt over ett år siden, har selskapet jobbet hardt for å spre reiseglede under nytt merkenavn. Med kampanjen For you ble TUI lansert med brask og bram i 2016. Kampanjen har vært så vellykket, at TUI i dag er bedre kjent blant nordmenn enn Star Tour var før byttet. Ikke uventet har derfor TUI valgt å videreføre den vellykkede kampanjen, også i år.

– Vi har vært gjennom en omfattende navnendrings-prosess, og vi ser tydelig at budskapet når frem, og at kampanjene vi har hatt det siste året, har fungert veldig godt. Vi satser derfor tungt i alle kanaler, også i år, sier Usman Jasrae, Head of Digital Sales & Marketing.

Økt merkevarekjennskap

Selskapet lanserte sin mest omfattende kampanje noensinne, da selskapet endret navn fra Star Tour til TUI 1. november 2016. Ett år etter navnendringen scorer merkevarekjennskapen blant de sterkeste i bransjen. TUI i Norge har gått fra én prosent uhjulpet merkevarekjennskap, til mer enn 30 prosent i dag. Top of Mind har også det siste året økt med 200 prosent, og ligger nå godt over de åtte prosentene Star Tour oppnådde tidligere.

– Resultatene fra navnendringskampanjen overgikk alle forventninger. Kombinasjonen av tradisjonelle flater, nye muligheter og et godt budskap, har gitt TUI veldig høy kjennskap i Norge. Resultatene bekrefter at vi har gode samarbeidspartnere, og at investeringene er vel verdt det, sier Jasrae.

Årets kampanje er en videreføring av TUIs For You-budskap, der variasjonen i selskapets gjester reflekteres, og reiselysten skal vekkes. Eksempler på den omfattede kampanjen er blant annet godt synlig på et av Norges travleste knutepunkter, Oslo Sentralstasjon, nå i januar.

For You-kampanjen vises på TV, digitalt, radio, sosiale medier, print, kino, utendørs og i egne kanaler denne vinteren.

Byråer:

Forsman & Bodenfors – Reklamebyrå

Carat – Mediebyrå

MKTG Norge – Eventbyrå (gjennomføring av event/konkurranse på Oslo S.)

Foto: Utsnitt av TUI-poster fra «For You»-kampanjen. Faksimile.