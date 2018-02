AS Vidsjå erverver hele Oslo Snowparks AS

Sundt Sport AS har solgt sin 50 prosent eierpost i Oslo Snowparks AS til AS Vidsjå, som nå eier 100 prosent av selskapet. Oslo Snowparks AS eier, gjennom Tryvann skisenter AS, Oslo sommer- og vinterpark.

Oslo vinterpark omfatter alpinanlegget rundt Tryvannshøgda og Wyllerløypa, og er det fjerde største alpinanlegget i Norge, målt i heiskortomsetning.

Oslo sommerpark er Norges største klatrepark, målt i besøk. Oslo sommerpark, som ligger i Tryvannsåsen, tilbyr aktiviteter for private gjester, bedrifter og skoler/grupper.

– Vi vil takke Sundt Sport AS, og ikke minst Jan Chr. G. Sundt, for følget ved utviklingen av Oslo Sommer- og Vinterpark. Sammen har vi utviklet en attraksjon som har løftet Oslo, til glede for byens innbyggere og tilreisende. Når Vidsjå nå går videre alene, skjer det i trygg forvissning om at vi, sammen med Jan og Sundt Sport AS, har bygget et godt fundament for anlegget på Tryvann, i Hyttli og i Wyller, som vil gi glede og utfordringer til store og små for fremtiden, sier Thor Johan Furuholmen, som eier AS Vidsjå.

– Jeg er stolt over anleggene jeg har vært med på å utvikle, og det er med vemod jeg har besluttet å legge inn årene, etter snart tyve års arbeid for å skape et fullverdig vinter- og sommeranlegg i hovedstaden. Jeg er trygg på at virksomheten vil være i gode hender med AS Vidsjå, ved Thor Johan Furuholmen, og jeg ser frem til å følge den videre utviklingen av aktivitetstilbudet på Oslos tak, sier Jan Chr. G. Sundt, som eier Sundt Sport AS.

Foto: Tryvann og Oslo Vinterpark. Foto fra Oslo Vinterpark.