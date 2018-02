Bli med og utvikle din bedrifts serviceløfte i London 14. – 16. september

Bli med og utvikle din bedrifts serviceløfte sammen med HSMAI Region Europe, i London 14. – 16. september 2018. I tillegg får du inspirasjon fra topp internasjonale foredragsholdere under The HSMAI Day.

Det må være minimum 2 deltagere fra hver bedrift som deltar.

Serviceløftet – et program for morgendagens vinnere

The HSMAI Day + 2 dagers workshop i London

Fredag 14. september til søndag 16. september, på Chesterfield Mayfair Hotel i London

Fredag 14. september er det duket for The HSMAI Day, på flotte Chesterfield Mayfair Hotel i London. En heldagskonferanse ment å gi deg og dine ledere en oversikt over hva som rører seg i bransjen, med fokus på tema HSMAI mener det er viktig næringen setter på agendaen. Årets tema er Winning for customers and company culture gjennom HSMAI Region Europes Serviceløfte-program, The Service Pledge. Morgendagens vinnere er dem som investerer i sin bedriftskultur, og tar kundeopplevelsen inn i styrerommet.

The Service Pledge er et program og en metodikk som hjelper deg å gjøre nettopp dette.

The Service Pledge – Serviceløfte

De fleste bedrifter har en visjon. Mange har også et sett med verdier. Like viktig bør det være å ha et serviceløfte (Service Pledge). Dette er noe av hva Service Pledge-programmet vil være med på å utforme.

I løpet av tre dager i London med en åpen samling (The HSMAI Day), og to dager med workshop, vil du kunne reise hjem med et forslag til Serviceløfte for din bedrift, samt en handlings- og implementeringsplan for om ønskelig å kunne jobbe ut og implementere programmet med en sertifisert, norsk executive coach, ledere og ansatte, når du kommer hjem.

Sertifiserte HSMAI Executive Coaches fra Norge, Sverige, UK, Tyskland og Holland fasiliterer workshopene i London.

Se HSMAIs fagansvarlige fortelle om hvorfor du bør ha et Serviceløfte:

Serviceløftet bygges over fire grunnpilarer

For å introdusere og implementere et serviceløfte, vil hovedfokuset ligge på hvordan tiltakene i de fire pilarene i programmet integreres internt, for å kunne utgjøre en betydelig forskjell på hvordan kundeopplevelsen oppfattes eksternt, og for å bygge troverdigheten til bedriftens serviceløfte.

Hele Winning for Customers – The Service Pledge-programmet er delt inn i fire moduler og fem halvdags workshops. Om du deltar på introduksjonen i London, vil bedriften kunne gjennomføre hele programmet over fire bedriftsinterne workshops i etterkant. De som deltar på programmet i London, vil kunne bli bedriftens Change Agent, og delta aktivt i den bedriftsinterne prosessen, som HSMAIs sertifiserte rådgivers forlengede arm. Det er også mulig å kun delta på samlingen i London.

Innhold i modulene er i hovedsak:

Modul 1: Kundeopplevelsen og kundereisen

Introduksjon til Serviceløftet og viktigheten av kundeopplevelsen som strategisk virkemiddel. Kundens opplevelse av kundeservice. Hvordan viktige stadier i kundereisen identifiseres (før, under og etter). Leverer vi våre løfter? Hva er et serviceløfte, og hvordan er det utviklet? Interessenter – i forhold til et serviceløfte – hvem og hvordan involvere? Hvordan sikrer vi kvalitet og endring over tid? En «gamification»-aktivitet.

Modul 2: Bedriftskultur

Oppnå engasjement, overvinn barrierer. For å implementere et vellykket serviceløfte, har vi fem suksesskriterier:

1. Kundeopplevelsen: «Lov 99%, lever 100%». Hvordan gjør vi dette, når det er personlig service som differensierer oss?

2. Bedriftskultur. Hva er en vinnende kultur, og hvordan utvikler og pleier vi den?

Modul 3: Utvikling av et serviceløfte

3. Kommunikasjon. Effektive måter å sørge for fremragende serviceleveranse og engasjement på. Idémyldring til handlingsplaner og kommunikasjonsaktiviteter.

4. Service Recovery – prosesser for håndtering av misfornøyde kunder før anmeldelser i sosiale medier. Hvordan gjøre misfornøyde kunder om til fornøyde ambassadører.

Modul 4: Målinger og «feedback-loops»

5. Målinger og kvalitetskontroll. Møter vi og overgår vi kundens forventninger? Få tilbakemelding, øve kommunikasjon og levere. Dokumentasjon og forbedringer. Hvordan vet vi at tilbakemeldingene forbedrer servicekvaliteten?

Program The HSMAI Day + 2 dagers workshop i London

Chesterfield Mayfair Hotel i London

Ankomst. Bedriftsinterne besøk. Vi tester ut kundeopplevelser i London. Tid på egenhånd.

(HSMAI arrangerer Curate torsdag 13. september, på det lekre femstjerners-hotellet Claridge’s, og deltagere som også skal delta der, har ankomst onsdag)

The HSMAI Day

Fredag 14. september – Det må være minimum 2 deltagere fra hver bedrift som deltar.

NÅR HVA 09:00 – 12:00 Innledning ved Frank Fiskers, tidligere President & CEO i Scandic Hotels; Winning your customers with your culture!

Foredrag av flere topp internasjonale foredragsholdere, om hva som rører seg i bransjen, med fokus på temaene kundeopplevelse, bedriftskultur og serviceløfte. 12:00 – 13:00 Lunsj 13:00 – 15:00 Arbeid i bedriftsinterne grupper/parallellsesjoner for øvrige konferansedeltagere 15:30 – 17:00 Felles erfaringsutveksling/refleksjoner fra scenen. Energi, motivasjon, musikk. 19:00 Middag

Winning for Customers – The Service Pledge program

Workshop dag 1

Lørdag 15. september – Det må være minimum 2 deltagere fra hver bedrift som deltar.

NÅR HVA 09:00 – 10:00 Plenum alle grupper. Kundeopplevelse, bedriftskultur, kommunikasjon, «gamification», serviceløfte, målinger og kvalitetskontroll. 10:00 – 12:00 Arbeid i bedriftsinterne grupper. Sertifiserte HSMAI Executive Coaches fra Norge, Sverige, UK, Tyskland og Holland. 12:00 – 13:00 Arbeidslunsj 13:00 – 16:00 Arbeid i bedriftsinterne grupper fortsetter. 15:00 – 18:00 Plenum, erfaringsutveksling/refleksjoner. 19:00 Middag

Søndag 16. september

NÅR HVA 09:00 – 10:00 Plenum alle grupper. Service Recovery, målinger og «feedback-loops». 10:00 – 12:00 Arbeid i bedriftsinterne grupper. Sertifiserte HSMAI Executive Coaches fra Norge, Sverige, UK, Tyskland og Holland. 12:00 – 13:00 Arbeidslunsj 13:00 – 15:00 Arbeid i bedriftsinterne grupper fortsetter. 15:00 – 16:00 Plenum, erfaringsutveksling/refleksjoner/handlingsplan.

Avslutning og hjemreise.

I am delighted to be associated with HSMAI in this way and am looking forward to contributing and sharing experience of key success factors for their important initiative by giving back to the hospitality industry, which over so many years gave me such a wonderful professional life. – Frank Fiskers, tidligere President & CEO i Scandic Hotels

Prisen inkluderer heldagskonferanse og to heldags workshops, lunsj alle dager, middag fredag og lørdag, én times oppfølging på telefon/skype i etterkant, med sertifisert Executive Coach.

Reise og overnatting kommer i tillegg, og bookes direkte av den enkelte .

NHO Reiseliv er tilskuddsgiver for norske deltagere til HSMAIs Service Pledge-program. Takket være NHO Reiseliv vil de norske deltagerne få 50 prosent rabatt på hele programmet i London!

Mia Touzin Leffler (se video over)

Education Adviser HSMAI Region Europe

Mia Touzin Leffler har hatt det faglige ansvaret for Winning for Customers – The HSMAI Service Pledge programme. Hun er en internasjonal akademiker med en lidenskap for utvikling av hotell- og reiselivsnæringen. Mia er blant annet External Examiner ved Ulster University i Belfast, og har hatt ansvar for hotell- og event-utdanningen ved University of West London, for hotellutdanningen på bachelor-nivå, ved Glion Hotel School i Sveits, og vært lærer ved Cornell University, da de hadde en avdeling i Paris.

Før den akademiske karrieren arbeidet hun på utdanningssiden i servicenæringen, sist for Sheraton Europe, Africa, Middle East and South Asia, og før det, som personalsjef for Holiday Inns, Europe. Hun har hatt store prosjektarbeider innen omstillingsprosesser, servicekonsepter og salgsopplæring hos Disney Paris, Europcar, Perot systems og Air Miles, før hun landet i akademia. Mia er oppvokst i Gøteborg, gift med en franskmann, og har tilbrakt sitt voksne liv i England, Frankrike, Sveits, Tyskland og Australia.

Hun vil være tilstede i London, både som foredragsholder og Executive Coach.

For dem som ønsker å gå videre med programmet internt i egen bedrift, vil det legges opp til fire bedriftsinterne workshops, basert på de fire modulene, med veiledning og oppfølging mellom samlingene, arbeidsbok, tilgang til en digital kunnskapsbank, med internasjonale eksempler og bedriftscase fasilitert av en sertifisert HSMAI Executive Coach. Det er også mulig å sertifisere en coach internt i bedriften.

NHO er tilskuddsgiver for å sertifisere norske deltagere til HSMAI Executive Coach, og ved hjelp av NHO Reiselivs Utviklingsfond kan vi tilby sertifisering til halv pris for norske deltagere.

Ta kontakt med prosjektleder Linda M. Ramberg for nærmere informasjon:

Toppfoto: Fra foajeen på Chesterfield Mayfair Hotel i London. Foto fra hotellet.