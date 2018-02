Klart for OL på Oslo lufthavn

Den olympiske ild ble tent i dag, og med det går også startskuddet for Oslo lufthavns markering av idrettsarrangementet, skriver lufthavnen i en pressemelding.

Mellom 9. og 25. februar arrangeres vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea, og det skal markeres med aktiviteter for de reisende på Oslo lufthavn.

– Vi får stadig spørsmål fra passasjerer om hvor de kan se sendinger fra store mesterskap her hos oss. Denne gangen vil vi legge til rette for at passasjerene kan oppleve en bit av OL i Pyeongchang mens de befinner seg på flyplassen. Sammen med noen av de offisielle samarbeidspartnere til Norges Idrettsforbund håper vi OL-standen i terminalen kan være et sted hvor passasjerene kan oppleve magiske TV-øyeblikk under vinterlekene, sier Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef for Oslo lufthavn.

OL-aktiviteter for store og små

De fleste aktivitetene vil finne sted på OL-standen, som er plassert i Pir Nord, rett etter sikkerhetskontrollen. Serviceverter i OL-antrekk vil bemanne standen, der det er montert en stor skjerm, som direktesender øvelsene. Her vil det også være mulig å delta i quiz, og det vil daglig bli trukket ut vinnere. Premiene er gaver fra Line of Oslo, Dale of Norway, Phenix og SAS, og vinnerne vil kunngjøres på Oslo lufthavns Facebook-side.

Her kan man også ta en morsom selfie i lufthavnens egen fotobar.

For de minste skal det arrangeres aktiviteter i regi av Barnekunstmuseet 14-15. februar og 21-23. februar. Dette finner sted i innenlandsterminalen i Pir Nord, og her kan barna være med på ansiktsmaling og selv tegne den store gullmedaljen

Sikre deg OL-kolleksjonen

Det er Line of Oslo og Dressmann som er leverandør av representasjonsklærne og festantrekkene til OL- og Paralympicstroppene til PyeongChang, mens Phenix som vanlig leverer vintertøy, fritidsantrekk og treningsklær. I tillegg har Dale designet årets OL-genser.

Den norske OL-kleskolleksjonen vil være tilgjengelig på butikken ÆRA Dame og ÆRA Active denne perioden, mens Thune selger OL-klokke fra Omega, både på stand og i butikk.

Skulle du ønske å følge TV-sendingene mens du nyter en matbit, vil disse bli vist på O’Learys (utland) og TGI Fridays (innland).

– OL er viktig for mange av våre passasjerer, og vi har lagt til rette for at alle skal kunne få med seg sine favorittøvelser, selv om de er på reise. Med gode tilbud fra flere av våre forretninger og serveringssteder, er alt lagt til rette for en god start på reisen. Og så satser vi selvsagt på at medaljeoversikten på stand vil være preget av norske flagg, sier Andersen.

Foto: På Oslo lufthavn kan du flere steder følge OL-sendingene direkte de neste to ukene. Her fra OL-standen ved Tanum i Pir Nord. Avinor Oslo lufthavn.