The Thief tar tak

Fra og med april 2018 stiller The Thief med oppgradert takterrasse, som gjør Oslo-sommeren enda lenger, skriver hotellet i en pressemelding.

Sommeren nytes selvsagt best ute, men nå får Tjuvholmens hotellperle en ny arena. Hotellet blir enda bedre rustet for alt den norske sommeren måtte by på. For med nye glassvegger blir takterrassen på The Thief væruavhengig. I tillegg gir det også muligheten for utleie i perioden mellom mars og november.

Unik beliggenhet

Med den fantastiske beliggenheten, og Oslos mest ettertraktede utsikt, vil takterrassen være den ideelle plassen for de fleste typer arrangementer, og nå kan faktisk enda flere bli bergtatt av den spektakulære utsikten over hovedstaden og Oslofjorden. Med oppgraderingen vil takterrassen gjøre det mulig med middager for om lag 100 gjester, samt stående mottagelser med servering for opptil 170 gjester.

Også på takbaren, Thief Roof Bar, vil det monteres glassvegger, og åpningstidene i årets sesong blir fra midten av april til slutten av september. I denne perioden vil både hotellgjester og besøkende utenfra kunne nyte blant annet snacks og friske sommercocktails, laget av Head Bartender Felice Capasso. Thief Roof Bar vil også være tilgjengelig for private arrangementer utenom sesong, etter avtale.

Ny kjøkkensjef

På matsiden er det også spennende nyheter. Hotellets nye kjøkkensjef, David Taylor, tilbyr lekne, smakfulle menyer, bestående av sesongens beste råvarer. Her vil det bli muligheter for både sittende middager, grillbuffeter og stående mottakelser.

Foto: Med nye glassvegger blir takterrassen på The Thief væruavhengig. Foto fra hotellet.