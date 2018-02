Storeslem til Nordic Choice Hotels i Grand Travel Awards

Grand Travel Awards i Norge og Sverige er nå gjennomført, og Nordic Choice Hotels har aldri kunnet juble høyere. Selskapet kan smykke seg med prisene for Beste hotellkjede i Norden, Beste Hotellkjede i Sverige, Beste Hotellkjede i Norge, og er førstegangsvinner i den nye kåringen Årets hållbarhetspris, forteller hotellkonsernet i en pressemelding.

Det er norske og svenske reisebyråer som avgjør hvem som vinner prestisjetunge Grand Travel Awards. Etter at finalene var avholdt i Norge 11. januar og i Sverige 12. februar, kunne Nordic Choice Hotels dra hjem med de fire gjeveste prisene.

– Våre medarbeidere jobber knallhardt for å hver dag levere de beste gjesteopplevelsene. At vi for åttende året på rad kåres til Sveriges beste hotellkjede, er en stor fjær i hatten, for innsatsen til alle våre fantastiske medarbeidere, sier Petter Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotels.

Kriteriene som vektlegges i avstemmingen, er tredelt for service, produkt og markedsføring. Juryen gjør en overgripende bedømming av selskapene i hver kategori, for eksempel hvor aktivt selskapet har vært på markedet den siste tiden, produktutvikling og nyskaping, økonomisk prestasjon, og hvordan selskapet oppfattes av sluttkunde og reisebyrå. Den svenske juryens begrunnelse lyder som følger:

Med starka varumärken passar kedjan alla, oavsett plånbok. Bra support och fantastisk frukost. De tar också ett stort socialt ansvar i samhället vilket ligger i tiden.

Bakgrunnen for tildeling av Årets hållbarhetspris var:

Har under lång tid arbetat för ökad hållbarhet. Under We Care driver företaget flera hållbarhetsprojekt som lett till minskat matsvinn, minskad energiförbrukning och ökad mångfald. Genom EAT har Nordic Choice Hotels varit delaktig i att skapa en global agendasättare inom hälsa, mat och hållbarhet.

– Det er utrolig gøy at vårt bærekraftsarbeid legges merke til og verdsettes. Det er så mange som bidrar, fra eier, til personale og hotellgjester. Det er dette, sammen med at vi adresserer et bredt bærekraftsspekter, som gjør at vi får gode resultater. Å vinne denne prisen, gir oss ekstra energi til å stå på enda hardere, og jeg lover at gjestene kommer til å merke innsatsen, sier Cathrine Dehli, Director of Sustainability i Nordic Choice Hotels.

Under Grand Travel Awards i Norge 11. januar vant Nordic Choice Hotels priser for Årets beste hotellkjede i Norden og Årets beste hotellkjede i Norge. Les mer her.

Foto: Salgssjef i Nordic Choice Hotels, Anant Vithlani, mottar prisene på vegne av Nordic Choice Hotels. Foto fra Nordic Choice Hotels.