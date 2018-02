Reitans drøm om å bringe Britannia tilbake til fordums storhet nær realisering

Endelig er åpningsdatoen for Odd Reitans Britannia Hotel bekreftet. Hotellet gjenåpner som klassisk, moderne femstjerners fullservicehotell 1. april 2019, etter nærmere tre års omfattende totalrenovering. Denne uken åpnet online booking av overnatting på det etterspurte hotellet i Trondheim, heter det i en pressemelding fra Reitangruppen.

Britannia Hotel åpnet første gang i 1870, i Dronningens Gate i sentrum av Trondheim, og gjennomgår nå en av de største totalrenoveringene i den skandinaviske hotellnæringen – noensinne.

Totalinvesteringen beløper seg til over én milliard kroner.

Når hotellet gjenåpner 1. april 2019, vil det bli et rendyrket femstjerners fullservice hotell av topp internasjonal standard, som er 100 prosent nyrenovert. Hotellet vil fremstå som nytt på alle områder, rent fysisk, med klassiske femstjerners tjenester, som blant annet 24 timers roomservice, turn down service på alle oppgraderte rom, doorman og concierge.

Samtidig blir Britannia nå et frittstående hotell, uten kjedetilknytning.

Hotellet skal etter gjenåpningen neste år fremstå som et av Skandinavias aller beste, et reisemål i seg selv. Hotellet skal være et naturlig førstevalg for bespisning i Trondheim, med seks ulike mat- og drikkekonsepter, fra spennende, uformelle restauranter, til kokkekunst på aller høyeste nivå i Speilsalen, som skal drives av Bocuse d’Or-sølvvinner i 2017, Christopher William Davidsen. Ambisjonen for Speilsalen følger ambisjonene for hotellet: å lage en av Norges aller beste restauranter.

Britannia får 257 nye, komfortable rom i mange ulike kategorier, og flere flotte suiter, hvorav toppsuiten, Tårnsuiten, er på over 220 kvadratmeter, og har mulighet for «connecting» rom til 14 ekstra rom, dersom man reiser sammen med et crew eller et stort følge.

Hotellet får også en fantastisk oppgradert spa og velværeavdeling, på over 1200 kvadratmeter, med eget, nytt fitness center i tilknytning.

Under totalrenoveringen har man revet store deler av hotellet, og bygget det opp igjen fra grunnen. Kun det kjente fasadebygget mot Dronningens gate, fra 1897, står igjen, med Palmehaven fra 1918, Salongene og Speilsalen. Disse pusses opp på en respektfull og varsom måte. Fasaden blir bevart og pusset opp til slik det opprinnelig var. Innvendig er alle etasjekonstruksjoner satt opp på nytt. Alt av ventilasjon, elektriske og tekniske anlegg er nytt. Bygget får passivhus-standard, og hele hotellet klassifiseres som A-klassebygg. Hotellveteranen Bjarte Gjerde har ledet arbeidet for Britannia Hotel AS siden 1. januar 2016. Mikael Forselius er ansatt som hotelldirektør, og Peter Gjerde er markedssjef.

Målet med satsingen er å bidra til å løfte Trondheim som internasjonal destinasjon, og trekke flere internasjonale gjester til byen – og tilføre et nytt, spennende hotellprodukt og restauranthus, både til nye internasjonale gjester, men også nasjonale og lokale. Ambisjonen er at Britannia Hotel skal bli et reisemål i seg selv.

Foto: Slik blir fasaden på «Nye» Britannia Hotel. Illustrasjon fra Reitangruppen.